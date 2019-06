Weil seine Einkäufe auf dem Beifahrersitz umfielen, hat ein 52-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 17.15 Uhr in Wasseralfingen einen Unfall verursacht. Er war auf der Straße Am Schimmelberg unterwegs, als er – abgelenkt durch seine umfallenden Einkäufe – auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Wagen einer 77-jährigen Frau kollidierte. Deren Wagen wurde dabei gegen den dahinter fahrenden Wagen eines 32-Jährigen gestoßen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 12 000 Euro.