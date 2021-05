Einjahresvertrag beim VfR für Schaupp

Die Jugendarbeit des VfR Aalen trägt Früchte. Nach Torwart Tobias Jahn, Serdar Arslan, Mark Müller und Julian Rümmele im letzten Jahr schafft auch Michael Schaupp (18) aus der Oberliga-U 19 des VfR Aalen den Sprung in die Regionalliga-Mannschaft. Schaupp durchlief sämtliche Jugendmannschaften in Aalen und entwickelte sich auch in der U 19 zum Führungsspieler. In der laufenden Saison 2020/2021 kam der Verteidiger bereits zwei Mal zum Einsatz, darunter sein Startelfdebüt gegen den Bahlinger SC und das Spiel beim FSV Mainz 05 II.

,,Ich bin sehr froh, dass unsere TAAlentschmiede wieder einen hervorragenden jungen Spieler ausgebildet hat, der nun beim VfR Aalen seine nächsten Schritte gehen kann, bei welchen ihn der Verein auch bestmöglich unterstützen wird. Michael Schaupp ist ein Spieler, der uns mit Sicherheit in der neuen Saison weiterhelfen kann und sein Bestes für den Verein geben wird. Mein besonderer Dank geht an dieser Stelle auch an unsere Jugendtrainer, die Talente wie Schaupp früh erkennen und auf ihrem Weg unterstützen“, erklärte Geschäftsführer Giuseppe Lepore.