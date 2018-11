Einflüsse aus über 30 Jahren

Er ist ein wahrer Tausendsassa in der Aalener Musikszene, seit 30 Jahren dabei, Matthias Kehrle. Viele kennen ihn als Mitglied von Tightrope, als „Dirigent“ des Galgenberg-Vereinsorchesters, er spielt mit der Hausband, mit Rolf Siedler, Uli Brauchle und vielen anderen. Er bedient Bass, Schlagzeug, Gitarre oder Keyboard. Nur singen hört man ihn selten. Jetzt hat er sich mit „Deep“ einen ganz persönlichen Wunsch erfüllt. Am Freitag, 30. November, um 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) stellt er im Frapé in der Julius-Bausch-Straße sein erstes Solowerk vor.

Ein außergewöhnliches. Finanziert wurde „Deep“, das es vorerst nur auf Vinyl geben wird, per Crowdfunding. Gut 150 Musikbegeisterte – überwiegend Freunde, Familie, Musiker, aber auch „ganz Fremde“ – steuerten ihren Beitrag bei. „Der Betrag hat zusammen mit meinen Ersparnissen gereicht, um das Projekt umzusetzen“, sagt der 51-jährige Aalener, „eine genaue Kalkulation habe ich aber noch nicht gemacht.“ Jetzt kümmert er sich erstmal um die Release-Party im Frapé, dann wird er die „Dankeschöns“, die er den Spendern auf der Plattform Startnext versprochen hat, abarbeiten: „Bis Weihnachten hat jeder sein Ding.“ Überraschend gut gingen auch die vier angebotenen Wohnzimmerkonzerte weg.

Mit dem Ergebnis sei er ganz zufrieden, sagt Kehrle, „auch wenn ich im Nachhinein ein paar Sachen finde, die mir nicht so gefallen“. Kein Wunder, waren die Aufnahmen doch über ein ganzes Jahr verteilt, da entwickelt sich einiges. Eingespielt wurden die Titel im Stuttgarter Studio des Fanta4-Gitarristen Markus Birkle, der das Album auch mitproduziert hat. „Wir haben dann doch ein paar Studiotage mehr gebraucht als erwartet“, erklärt Matthias Kehrle lachend: „Es gibt auf der LP auch einige Momente, die ich grandios finde“, gesteht er, „da wäre ich ohne Markus Birkle nicht hingekommen.“ Zumal Kehrle auf viele Vintage-Instrumente zurückgriff. Zum Beispiel das Tasteninstrument Melotron: „Davon gibt’s in Deutschland nur noch ein paar – und Markus hat eins.“

Und was steckt alles drin in „Deep“? Zunächst einmal vier Fremdkompositionen: „Fairytale“ von Josée Hurlock zum Beispiel, „Full Range Trip“ von Axel Nagel oder „Wie es ist“, von Michie Hahn, dem einzigen Song in deutscher Sprache. Der Rest stammt aus Kehrles Feder. „Ich will die LP nicht mit irgendeiner meiner Bands verknüpfen“, fasst er zusammen, „aber Einflüsse hört man natürlich heraus.“ Schließlich spielt er seit über 20 Jahren für Tightrope. „Irgendwie steckt alles drin, was mir in den vergangenen 30 Jahren so alles begegnet ist.“ Obwohl die LP analog ist, will Kehrle natürlich digitale Wege nutzen, um das Produkt an den Mann zu bringen – Youtube oder Facebook. „An meiner Homepage (www.matthiaskehrle.com, Anm. d. Red.) bin ich grad am Basteln.“ Aber die LP wird vor allem bei seinen Konzerten ausliegen.

Im Frapé werden, nach dem Auftakt durch die Band Hackberry unplugged, alle Gastmusiker auf „Deep“ auf der Bühne stehen. Michie Hahn aus München, die Sängerin Josée Hurlock aus Stuttgart und natürlich Axel Nagel, Kehrles langjähriger Wegbegleiter. Hinzu kommen Claudius Zott aus Ellwangen, der Aalener Schlagzeuger Thomas Göhringer oder Markus Braun am Bass. Man wolle nicht „die CD in einem Rutsch durchspielen“, sondern in auf die Gastmusiker zugeschnittene Blocks verpacken. Erschreckt habe er nach der Zusammenstellung des Programms festgestellt: „Ich bin ja bei allen Stücken dabei.“