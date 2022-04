„Einfach richtig schlecht“: 1. FC Heidenheim zeigt im Heimspiel gegen Aue schwächste Leistung

FCH: Müller – Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach (57. Siersleben) – Schöppner (57. Leipertz), Theuerkauf, Burnic (57. Sessa) – Kühlwetter (73. Malone), Schimmer, Mohr (87. Ramusovic).

Erzgebirge Aue: Klewin – Majetschak, Cacutalua, Carlson – Kühn (82. Hochscheidt), Messeguem (82. Barylla), Schreck, Zolinski (87. Bussmann) – Nazarov, Jonjic (76. George), Trujic (76. Strauß).

Tore: 0:1 Zolinski (55.), 0:2 Zolinski (79.). Gelbe Karten: Zolinski. Schiedsrichter: Dr. Max Burda (Berlin). Zuschauer: 7768.

Norman Theuerkauf verlängert beim FCH um ein weiteres Jahr

Auch in der kommenden Saison bleibt Norman Theuerkauf dem 1. FC Heidenheim erhalten. Der 35-Jährige verlängerte abermals um ein Jahr bei dem Fußball-Zweitligisten bis zum 30. Juni 2023. Der ursprüngliche Kontrakt des variabel einsetzbaren Defensivspielers wäre in diesem Sommer ausgelaufen.

„Theuer‘ ist sowohl auf als auch neben dem Feld ein elementarer Bestandteil unserer Mannschaft – und das mittlerweile schon seit fast sieben Jahren“, erklärt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, und ergänzt: „Umso mehr freut es uns daher, dass wir auch in der kommenden Saison mit ihm als wichtigem und erfahrenem Führungsspieler planen können.“

Theuerkauf zeigt sich ebenfalls glücklich über die Verlängerung: „Ich fühle mich nicht nur körperlich noch gut, sondern auch beim FCH und in der Stadt seit Beginn an sehr wohl. Deshalb freut es mich und macht mich stolz, dass ich auch in der kommenden Saison weiterhin das FCH Trikot tragen werde.“

Theuerkauf wechselte im Sommer 2015 an die Brenz. Seitdem kam der 1,83 Meter große Linksfuß auf 209 Einsätze für den FCH, wobei ihm vier Treffer und zwölf Vorlagen gelangen. In der aktuellen Saison gehört der 35-Jährige, der sowohl als Links- und Innenverteidiger sowie im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, zu den absoluten Stammkräften beim FCH und stand in jedem der 29 Ligaspiele in der Startelf.

Vor seiner Zeit beim FCH spielte Theuerkauf für Eintracht Braunschweig und absolvierte dabei unter anderem 29 Einsätze in der Bundesliga. Zuvor hatte der gebürtige Nordhäuser (Thüringen) für Eintracht Frankfurt II (2008 bis 2009) und Werder Bremen (2006 bis 2007) gespielt. In der Jugend schnürte der Defensivmann seine Fußballschuhe ebenfalls für Werder sowie für Carl Zeiss Jena und Germania Heringen.