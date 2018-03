Einfach nur spielen

„Geht`s raus und spielt`s Handball.“ Das könnte Roland Kraft sagen, wenn er seine Spieler an diesem Sonntag um kurz vor 17 Uhr auf den Weg aus der Kabine auf die Platte in der Talsporthalle schickt. Mehr müsste er eigentlich nicht sagen. Bei der HG Aalen/Wasseralfingen bedarf es eigentlich nicht mehr Worte vor dem Bezirksklasse-Spiel gegen den TSV Heiningen II.

Die legendären Worte des Kaisers Franz Beckenbauer, der damit die Fußballer des FC Bayern München einst auf den Rasen schickte, sollten ausreichen. Die Voraussetzungen sind gut, dass die Aalener den vorentscheidenden Schritt in Richtung Bezirksliga machen.

Sechs Spiele vor dem Ende sechs Punkte Vorsprung vor den aussichtsreichsten Aufstiegskonkurrenten SG Herbrechtingen/Bohlheim II und eben der Heiniger Württembergliga-Reserve - das ganze mit zwei Spielen weniger. Heiningen schlagen und die siebtklassige Bezirksliga ist zum Greifen nahe - klingt plausibel. Die Spieler scheinen bereit, das spürte Kraft, der die HG seit 2012 trainiert, bei den Einheiten unter der Woche.

„Die Jungs sind sehr fokussiert“, merkt der Coach an. 18, 19 Spieler tummeln sich beim Training und „anbieten tun sich alle“. Lediglich Krafts Sohn Jonas steht wegen Grippe auf der Kippe. Der Ausfall des Spielmachers wäre „ein schwerer Schlag“.

Großes Selbstbewusstsein nach Erfolgserie

Wenig Worte muss Kraft mit seinem Trainerkollegen Gerhard Bleier zur Motivation wählen, ihm obliegt die schwierigere Aufgabe den Spieltagskader für die Partie gegen die Gäste aus dem Landkreis Göppingen zu berufen. Denn, so sagen es die Statuten: „14 Spieler darf ich nur nominieren.“ Zudem ist nach zuletzt fünf Siegen in Serie das Selbstbewusstsein rechtzeitig vor dem Spitzenspiel ziemlich groß. Bisher kassierte die HG bei 14 Siegen erst zwei Niederlagen. Kraft muss nicht viel sagen. Eines vielleicht, wie im Vorfeld: „Wenn wir gewinnen, haben wir die beste Ausgangssituation.“ Für den 53-Jährigen wäre der Aufstieg eine Wiederholung: Schon 2013 führte er die HG in die Bezirksliga, stieg aber 2014 wieder ab. Das Zeug für die nächsthöhere Spielklasse hätte sein Team und die Zusagen der Spieler für die neue Saison stehen auch schon. Klar, die neue Liga wäre „ein schwerer Schritt“, weiß Kraft. Der vielleicht entscheidende Gegner weiß wie schwer es in der Liga ist, die Heininger stiegen aus ihr ab. Für das junge Team von Trainer Armin Sbrzesny ist das Top-Spiel in der Talsporthalle wohl die letzte Chance im Aufstiegsrennen. Zwei Mannschaften gehen hoch. Auch die Herbrechtinger/Bohlheimer Fünftliga-Reserve aus dem benachbarten Landkreis würde sich dem Vernehmen nach nicht wehren. Auf dem vierten Platz lauert noch der Stadtrivale Hofen/Hüttlingen II, der aber nur hoch darf, wenn die erste Mannschaft nicht in der Bezirksliga verweilt, die rangiert derzeit auf dem zweiten Platz. Doch was in anderen Hallen passiert, soll die Aalener nicht tangieren. Sie müssen einfach nur Handball spielen. Ihren Handball.