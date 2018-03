Sie haben es wieder einmal selbst in der Hand. Die Ellwanger Basketballer können mit einem Sieg über den Rivalen Zuffenhausen bereits an diesem Sonntag (14 Uhr) in der heimischen Buchenberghalle die Meisterschaft in der Bezirksliga und den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen. Es wäre das erste Mal, dass die Mustangs überhaupt in dieser Liga antreten würden und der Durchmarsch von der Kreis- in die Landesliga.

„Ich will dieses Mal einfach nur aufsteigen“, sagt Marius Lutz von den Ellwanger Mustangs und denkt dabei an die Zitterpartie gegen Echterdingen am letzten Spieltag in der Kreisliga zurück. Da hatten die Ellwanger nach einem zwischenzeitlichen Rückstand von 20 Punkten die Partie auf den letzten Drücker in einen 96:94-Sieg gedreht und damit schon einmal einen Aufstieg in der heimischen Buchenberghalle gefeiert.

„Auf so einen Showdown könnte ich gerne verzichten“, sagt Lutz. Am vergangenen Spieltag hatten sich die Mustangs aus Ellwangen vom Tabellenzweiten abgesetzt und damit die Voraussetzung geschaffen, um am Sonntag in der heimischen Halle alles klar machen zu können. Die Bundesliga-Reserve der Crailsheimer Merlins III besiegte zudem den Tabellenzweiten aus Zuffenhausen mit 83:74 und so konnten die Ellwanger mit dem 93:80-Sieg über Schwäbisch Hall auf zwei Punkte davonziehen. „In der heimischen Halle den Aufstieg zu besiegeln, das wäre natürlich ein Traum“, so Lutz weiter.

Unterstützung nötig

Dafür benötigen die Ellwanger aber auch die Unterstützung der Ellwanger Fans und so wird derzeit in der ganzen Stadt mit Hilfe von Plakaten auf das vielleicht historische Spiel aufmerksam gemacht. „Es lohnt sich auf jeden Fall am Sonntag in die Halle zu kommen. Wir werden sicherlich auf für ausreichend Getränke sorgen“, sagt Lutz mit einem Schmunzeln. Schon einmal standen die Ellwanger vor dem Sprung in die Landesliga. Doch damals verloren die Basketballer von der Jagst das Entscheidungsspiel gegen Schorndorf. Marius Lutz stand da noch nicht in der ersten Mannschaft, aber kann sich durchaus noch daran erinnern. „Wir wollen es unbedingt schaffen“, sagt Lutz und fügt an: „Außerdem haben wir noch eine Rechnung mit dem kommenden Gegner offen.“ Denn gegen Zuffenhausen mussten die Mustangs am ersten Spieltag als Aufsteiger aus der Kreisliga einen ersten Dämpfer in Form einer Niederlage hinnehmen.

Größe ausspielen

„Die sind zu Hause auch einfach ein Macht. Aber wir waren auch noch sehr blauäugig“, so Lutz weiter. Mit einer starken Dreierquote haben die TV-Basketballer die Ellwanger auf Abstand gehalten. Daher gilt es in der heimischen Halle diese Würfe aus der Distanz zu unterbinden. „Unter dem Korb können wir dann auch auf Grund von Größenvorteilen unsere Qualitäten ausspielen“, sagt Lutz. Sollten die Ellwanger an diesem Wochenende nicht gewinnen, dann hätten sie am letzten Spieltag in Freiberg noch eine weitere Chance diesen einzutüten.

Generell kann der Bezirksliga-Aufsteiger schon jetzt auf eine starke Saison zurückblicken. Allerdings gibt Lutz unumwunden zu: „Eigentlich haben wir uns vor der Saison schon intern den Aufstieg in die Landesliga zum Ziele gesetzt.“ Mittlerweile können die Ellwanger Mustangs auf einen Kader von zehn bis elf Spieler zurückgreifen, die fast alle aus Ellwangen stammen. Trainiert werden die Basketballer vom Bezirksliga-Spitzenreiter aus Ellwangen schon seit geraumer Zeit von Klaus Herbert, der damit die trainerlose Zeit bei den Mustangs beendet hat.

Klaus Herbert ein wichtiger Faktor

„Er ist ein enorm wichtiger Faktor und mitverantwortlich für unsere starken Leistungen über die ganze Saison hinweg“, sagt Lutz. Sollten die Ellwanger Mustangs den Aufstieg in die Landesliga klarmachen, dann wäre das wohl das Ende des Durchmarschs - zumindest laut Marius Lutz. Doch das hatte Lutz ja schon nach dem Aufstieg in die Bezirksliga glaubhaft machen wollen. Das Ergebnis ist hinlänglich bekannt und könnte bereits an diesem Wochenende in der vorzeitigen Bezirksliga-Meisterschaft und dem Durchmarsch in die Landesliga münden.