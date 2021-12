Einfach mit Bändel shoppen

Der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) führt für die 2G- Bereiche wieder ein Bänderkonzept ein. Wer seinen 2G-Nachweis in einem Betrieb vorgezeigt hat, erhält ein Bändchen und kann damit in weiteren Betrieben der Aalener Innenstadt ohne erneutes Vorzeigen des Nachweises entspannt shoppen.

Maske aufziehen, 2G-Nachweis und Ausweis vorzeigen und womöglich noch warten, bis die vorherigen Kunden „überprüft“ wurden – das klingt nach wenig Spontanität und Einkaufserlebnis. Der Innenstadtverein Aalen City aktiv und die Mitgliedsbetriebe haben sich deshalb eine Vereinfachung für Kunden und Mitarbeiter in den Betrieben überlegt. „Wir werden wieder ein Bänderkonzept einführen“, erklärt Citymanager Reinhard Skusa. Jeder Kunde, der im ersten Geschäft seinen entsprechenden Nachweis vorzeigt, erhält, wenn er will, ein Bändchen mit dem Logo des ACA und der Stadt Aalen. Mit diesem Bändchen ist er dann auch in den weiteren Geschäften berechtigt, ohne erneute Vorlage der Nachweise einzutreten.

„Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist es für die Kunden wichtig, so schnell und einfach in die Betriebe zu gelangen und den Zugang so unkompliziert wie möglich zu gestalten“, betont Skusa. Auch in den Betrieben gebe es so Entlastung, denn die Mitarbeiter müssten nicht mehr jeden Nachweis scannen und könnten Kunden mit einem entsprechenden Bändchen schneller den Einlass gewähren. Jeder Kunde, der einen 2G-Status hat, also genesen oder geimpft ist, könne spontan und ohne Terminvereinbarung in den Betrieben einkaufen. „Mit dem Bänderkonzept haben wir ein Kontrollinstrument, das den Kunden und den Mitarbeitern einiges erleichtert“, freut sich der Citymanager.

Skua betont auch, das Thema Sicherheit spiele in der jetzigen Zeit eine ganz wichtige Rolle, sowohl für die Kunden wie auch für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter in den Betrieben würden deshalb das Anbringen der Bänder überwachen oder sogar selbst am Handgelenk des Kunden anbringen. „Ein Band für einen Freund mitzunehmen wird es selbstverständlich nicht geben. Die Betriebe achten sehr stark darauf, dass die Regelungen auch eingehalten werden“, sagt Skusa.