Ellwangen-Röhlingen (mw) - Am 16. und damit letzten Kampftag der Verbandsliga hat der designierte Meister vom AC Röhlingen den Tabellen-Vierten vom AV Hardt empfangen. In einer ansehnlichen Auseinandersetzung konnte sich der AC Röhlingen in der einmal mehr gut besuchten Sechtahalle mit 17:14 durchsetzen und damit die diesjährige Ringer-Saison mit einem Heimsieg abschließen.

Die Übergabe des Meister-Wimpels durch den Württembergischen Ringerverband stellte den Höhepunkt des Abends dar und war der Ausgangspunkt für eine gebührende Saisonabschluss-Feier zusammen mit den Fans. Die Schwarzwälder vom AV Hardt, die bereits im Vorkampf (17:9 für Röhlingen) ein mehr als ernstzunehmender Gegner waren und noch in der Vorwoche den Vize-Meister vom SV Fellbach geschlagen hatten, wollten der Mannschaft des AC Röhlingen noch einmal alles abverlangen und die Punkte keineswegs kampflos in Röhlingen lassen.

Nach neunter Einzel-Begegnung uneinholbar

Dementsprechend stellte sich der AC Röhlingen auf diese Aufgabe ein und konnte sich – wenn auch am Ende knapp – bereits nach der neunten Einzel-Begegnung uneinholbar in Führung bringen. Mit diesem Sieg steigt der AC Röhlingen mit einem Punkte-Verhältnis von 30:2 in die Oberliga auf und musste somit lediglich zwei Verlustpunkte in Kauf nehmen. Der Gewinn der Verbandsliga-Meisterschaft und der dritte Platz bei den Deutschen Jugendmannschaft Meisterschaften im Mai stellen damit zusammenfassend eine der sportlich erfolgreichsten Runden des AC Röhlingen dar. Die Einzel-Ergebnisse (AC Röhlingen - AV Hardt 17:14): 57 kg gr.: Stefan Maierhöfer - k. V. (KL; 0:0; 4:0). 130 kg fr.: Ivan Nemeth - Tobias Klausmann (PS; 7:2; 6:0). 61 kg fr.: Adrian Maierhöfer - Julian Helm (PS; 14:1; 9:0). 98 kg gr.: Bendeguz Toth - Tomislav Lavric (PN; 0:2; 9:1). 66 kg gr.: Martin Haas - Daniel Broghammer (PN; 5:6; 9:2). 86 kg fr.: Dennis Wolf - Marcus King (SN; 4:10; 9:6). 71 kg fr.: Stas Wolf - Sven Zehnder (TÜS; 16:0; 13:6). 80 kg gr.: Michael Wöhrle - Gabriel Benchea (TÜN; 0:15; 13:10). 75 kg gr.: Tim Wist - Peter Broghammer (TÜS; 19:0; 17:10). 75 kg fr.: Fabian Stock - Adrian Jauch (SN; 2:20; 17:14).

Die zweite Mannschaft des AC Röhlingen legte bereits mit einem 30:22-Sieg gegen den KSV Musberg II vor und konnte sich im Nachgang über die vorzeitige Vize-Meisterschaft in der Bezirksklasse II freuen.