Einer wird kein Trainer beim VfR Aalen

Ulm gewinnt in Heidenheim – was im Herrenfußball derzeit gar nicht möglich ist, da den 1. FC Heidenheim (2. Bundesliga) und SSV Ulm 1846 Fußball (Regionalliga) zwei Spielklassen trennen, ist der Jugend der „Spatzen“ im Abstiegskampf der U 19-Bundesliga am vergangenen Samstag gelungen (3:2-Sieg). Ihr Trainer: Christian Gmünder (42). Aber nicht mehr lange. Der Ex-Co-Trainer des FCH (bis 2018) und VfR Aalen (bis 2016) verlässt die U 19 der Ulmer nach Saisonende nach zwei Jahren und wird Cheftrainer beim Regionalliga Bayern-Club 1. FC Schweinfurt 05.

„Nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war mir schnell klar: Das passt. Mit den Werten, für die der 1. FC Schweinfurt 05 auf wie abseits des Platzes steht, kann ich mich total identifizieren. Ich war als Spieler ein Arbeiter und bin es heute als Trainer umso mehr“, erklärt Gmünder, der auf Tobias Strobl folgt. Die Schweinfurter stehen in dieser Saison auf dem dritten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Spvgg Bayreuth und Bayern München II – in der Vorsaison scheiterten sie in der Drittliga-Relegation am TSV Havelse.

Bei dem ehemaligen Zweitligisten (Saison 2001/2002) passt Gmünder offenbar perfekt ins Profil. „Christian vereint alle Eigenschaften, die wir gesucht haben. Er ist bodenständig und passt charakterlich perfekt in den Verein, ist strukturiertes Arbeiten mit Profis gewohnt, bringt Expertise als Spielerscout mit und hat jahrelange Erfahrung im Nachwuchsbereich gesammelt“, erklärt FC-05-Sportdirektor Robert Hettich. Für FC-05-Geschäftsführer Markus Wolf ist Gmünder „genau der Richtige für den Weg, den wir gehen wollen: für einen soliden Aufbau, bei dem wir auch auf Talente setzen wollen“.

Ein Aufbau mit talentierten Spielern: Gmünders Ex-Verein aus Aalen geht einen ähnlichen Weg. Und dem Vernehmen nach fiel der Name Gmünder auch nach dem Abgang von Ex-Trainer Uwe Wolf (54) am 17. Februar. Noch steht nicht fest, wer in der kommenden Saison Cheftrainer beim VfR wird. Ein Name fällt nun weg bei möglichen Trainerkandidaten.

Wolfs Nachfolger, der Interimstrainer Christian Demirtas (37), wäre auch ein Kandidat – die Namen Demirtas und Gmünder fielen schon vor Wolfs Amtsübernahme, als ein Nachfolger von Roland Seitz gesucht wurde. Beobachter loben die Arbeit von Demirtas mit der jungen Mannschaft – doch im Abstiegskampf fehlen dem Coach des Tabellenzwölften noch die Ergebnisse. Aus acht Spielen holte der VfR nur einen Sieg, zwei Remis und fünf Niederlagen. Am kommenden Samstag (14 Uhr) spielen die Aalener übrigens in Ulm, die Herren von Gmünders Noch-Arbeitgeber sind Tabellenführer der Regionalliga Südwest.