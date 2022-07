Einen Oberligisten zu Gast: TSG geht als Außenseiter in Runde zwei

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach empfängt an diesem Samstag um 15.30 Uhr den Göppinger SV aus der Oberliga zur zweiten Runde im Verbandspokal.

Der Sportverein aus der Handballhochburg besiegte den Neuverbandsligisten aus Geislingen in Runde eins souverän mit 3:0 und dürfte in seiner Planung noch eine längere Pokalreise eingeplant haben. Dabei hat der GSV gleich eine ganze Reihe an gefährlichen Offensivleuten zur Verfügung und ist nicht von einem einzigen überragenden Mann abhängig. Mit „nur“ zwölf Saisontoren in der abgelaufenen Oberligasaison war Gentian Lekaj Toptorjäger der Göppinger.

Dennoch spielte das Team von Trainer Gianni Coveli im vorderen Drittel der Oberliga mit und beendete die Saison auf Position sechs. Der Verbandsligist aus dem Aalener Westen blickt nach seiner starken Vorbereitung hingegen ebenfalls optimistisch auf das Spiel am Samstag im heimischen VR Bank-Sportpark. Nach zwei Siegen und einem Remis aus drei Testspielen glückte am vergangenen Samstag auch der Pflichtspielauftakt, als man den Landesligisten Weilimdorf mit 4:3 besiegte.

Auch auf seine Neuzugänge kann sich das Trainergespann Faber/Ruppert in dieser frühen Phase der Saison verlassen. Defensivspieler Fabian Janik, vormals in Dorfmerkingen aktiv, ist bereits fester Bestandteil der jungen Truppe und absolvierte auch in der ersten Pokalrunde 90 Minuten. Verzichten muss Patrick Faber am Samstag allerdings auf einige seiner Leistungsträger. So fehlen voraussichtlich Hannes Borst, Nicola Zahner, Veljko Milojkovic Magnus Haas und Jonas Keller.