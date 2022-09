Einen Aperol mit Zwiebel, bitte

Wo im vergangenen Jahr um diese Zeit das Erdoffice erst so richtig angefangen hat, zu arbeiten (das Homeoffice hingegen natürlich immer durchgehend, versteht sich von selbst) muss diesen September bereits mit Frostschäden gerechnet werden.

Sogar drin. Wer ist nicht schon vor lauter Eifer an seinem Arbeitsplatz festgefroren. Straßen- oder Bauarbeiter lachen sich gerade kaputt. Vermutlich zu Recht. Doch hätte sich 2022 nach diesem völlig irren Hitzesommer nicht noch eine langsame Abschiedstournee gönnen können?

23 Grad bis November ist doch an sich nicht zu viel verlangt. Vor allem nicht, wenn sich keiner mehr traut, die Heizung anzuschmeißen. Und ganz ehrlich: Die bleibt auch aus! Bis der erste Eiszapfen von der Decke bis zum Boden gewachsen ist!1

Der Kopf der Köpfe. (Foto: Timo Lämmerhirt / Grafik: David Weinert)

Und nu‘?! Frieren. Und dann? Nase läuft. Na, wunderbar. Also? Zwiebel. Suppe? Nein. Was bei einem schneereichen Winterspaziergang im Dezember hilft (gibt’s das überhaupt noch?), kann im September – man kann es nicht oft genug erwähnen - im Homeoffice auch nicht verkehrt sein. Drauf losgezwiebelt ist im Schreibtischstuhl allerdings beinahe kein Platz mehr.

Gut für den Arbeitgeber: Ein Verlassen der Stätte des Aufopferns ist kaum noch möglich. Höchstens rollend. Ob mit den dafür vorgesehenen Vorrichtungen am Stuhl oder mit eingezogenen Armen und Beinen. In diesem Sinne: They see me Aperollin‘. (Mit Tee. Leider.)

