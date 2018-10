Eine-Welt-Fest in der Sängerhalle

Am kommenden Sonntag, 28. Oktober, feiert die katholische Kirchengemeinde Sankt Stephanus Wasseralfingen ihr Eine-Welt-Fest. Wie jedes Jahr kommt der Erlös wieder den Hilfsprojekten des Ausschusses Ortskirche-Weltkirche zugute. Das Fest steht dieses Jahr unter dem Thema Flucht.

Das Fest wird von der Gemeinde und ihren verschiedenen aktiven Gruppen gestaltet. Um 11 Uhr findet in der Stephanus-Kirche ein Familiengottesdienst mit dem Chor und der Band Jesolo statt. Danach ab 11.45 Uhr geht es in der Sängerhalle weiter mit dem Mittagstisch und anschließendem Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Nach der offiziellen Begrüßung um 13 Uhr findet die Scheckübergabe der Sankt-Stephanus-Stiftung an den Caritasausschuss und an den Ausschuss Ortskirche-Weltkirche statt. Das Nachmittagsprogramm gestalten ab etwa 13.30 Uhr die Sängerlust Treppach, es folgen um 14 Uhr der Kinderchor Chorwurm, um 14.30 Uhr die Kita Sankt Maria und um 15 Uhr die Modern-Jazz-Gruppe der DJK Wasseralfingen.

Zum Thema Flucht wird es in der Sängerhalle zudem verschiedene Informationsangebote geben, bei denen unter anderem aufgezeigt werden soll, welche vielschichtigen Gründe es für Flucht gibt und welche Folgen daraus entstehen. Hintergrund für die Informationen ist auch der jüngste Besuch von Bruder Joseph aus Burkina Faso in Wasseralfingen. Er berichtete unter anderem, dass viele der Jugendlichen raus aus dem afrikanischen Land wollten, weil sie keine Chance auf einen Arbeitsplatz hätten. Allerdings ist für sie nicht Europa das Fluchtland, sondern die Elfenbeinküste. Dort erhalten sie die Möglichkeit, als Gastarbeiter in den Kakaoplantagen zu arbeiten. Zudem nehme China den afrikanischen Kontinent, auch Burkina Faso, immer mehr in Besitz, um an die vorhandenen Bodenschätze zu kommen. Dadurch entstehe eine große Abhängigkeit.