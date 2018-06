Zwölf Monate intensives Arbeiten und Diskutieren lägen hinter den Verantwortlichen, wie Aalens Baubürgermeister Wolfgang Steidle sagte. Am Freitag wurde das Ergebnis, „eine vitale Keimzelle“, so Steidle, im Rathaus präsentiert: Im zukünftigen Neubauquartier Galgenberg-Ost soll ein Projekt entstehen, das Nahversorgung und Wohnen kombiniert.

In der Ziegelstraße, auf Höhe der Abzweigung Kantstraße, will der Aalener Projektentwickler Merz Objektbau auf etwa 6000 Quadratmetern ein Ensemble aus sechs eigenständigen Baukörpern auf einem Selbstversorgermarkt realisieren. Dieser bildet die Basis für die darüber liegenden Objekte, mehrere Maisonette-Reihenhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus.

Zusätzliche Fläche durch besondere Planung geschaffen

„Auf dem abfallenden Grundstück hat sich diese Planung angeboten“, erklärt Jannis Merz von Merz Objektbau. Durch den Einbau des Supermarktes im Erdgeschoss werde zusätzliche Fläche geschaffen, erklärt der Architekt.

Mit den insgesamt 17 Reihenhäusern, die je eine Wohnfläche von 125 bis 160 Quadratmetern haben, sollen, wolle man vor allem junge Familien ansprechen, sagt Volker Merz vom gleichnamigen Planungsbüro. Diese Townhouses würden in Aalen kaum mehr gebaut, seien aber optimal für alle, die sich ein großes Einfamilienhaus nicht leisten könnten, aber weg von der reinen Wohnung möchten, so der Architekt.

Das Mehrfamilienhaus wird aus sechs Wohnungen mit je 50 bis 150 Quadratmetern Größe bestehen. Garagen, Abstell- und Technikräume teilen sich die Nutzer. Dazu kommen 40 Stellplätze und flexibel nutzbare Flächen.

Rentschler: Dringend nötige Nahversorgung

Den Selbstversorgermarkt wird die Firma Tegut betreiben, ein deutsches Unternehmen, das zum schweizerischen Einzelhandelsunternehmen Genossenschaft Migros Zürich gehört. Mit dem Projekt werde eine in diesem Bereich dringend benötigte Nahversorgung geschaffen, so Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Bewohner des Grauleshof und der umliegenden Quartiere hätten das Fehlen eines Marktes schon länger bemängelt.

Tegut betreibt nach eigenen Angaben deutschlandweit über 270 Filialen. In der Region ist der Vollsortimenter bisher noch nicht vertreten. Die nächsten Märkte liegen unter anderem in Waiblingen, Fellbach und der Landeshauptstadt. Auch im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo betreibt Tegut eine Filiale. Architekt Volker Merz freute sich, dass Tegut „mit der Architektur mitgehe“ und sich so harmonisch ins Objekt einfüge. Zum Markt gehören 66 Stellplätze, die, wie Steidle betont, von außen unauffällig seien und das Objekt visuell nicht dominierten. Daneben schließt sich ein Café mit etwa 240 Quadratmetern Verkaufsfläche an. „Ungewöhnlich groß mit einer gewissen Aufenthaltsqualität“, wie Volker Merz bemerkt. Ein normales Bäckercafé hätte im Schnitt eine Größe von etwa 60 bis 70 Quadatmetern. Auf 500 der über 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche werde Tegut Bioprodukte und Waren aus der Region anbieten, erläutert Merz.

„Grün“ wird auch die Energielösung des Projektes sein. Im SB-Markt setzt man auf eine Wärme-Kälte-Koppelung, im Wohnbereich kommen Photovoltaik und Wärmepumpen zum Einsatz.

Insgesamt wird das Projekt etwa 15 Millionen Euro kosten. Wenn alles wie geplant läuft, können die Arbeiten laut Volker Merz im ersten oder zweiten Quartal 2019 beginnen.