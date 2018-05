Neresheim-Dorfmerkingen (jsc) - Die Verbandsliga-Fußballer der Sportfreunde aus Dorfmerkingen (Zweite, 46 Punkte) treffen an diesem Samstag (15.30 Uhr) auf die TSG Öhringen (15. Platz, 22 Punkte). Der Tabellensituation nach eigentlich eine klare Angelegenheit für die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle.

Doch der Gegner aus Öhringen ist zu Hause ein unberechenbarer Gegner. Dies zeigten beispielsweise die Unentschieden der TSG gegen den FSV Hollenbach (1:1) und den TSV Ilshofen (0:0). Dies sollte Warnung genug sein, um die TSG nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Groß war die Enttäuschung im Dorfmerkinger Lager nach der 1:2-Heimniederlage gegen TSV Ilshofen (1:2). Doch positiv aus Sicht der Sportfreunde war, die Leistungssteigerung gegenüber den vergangenen Spieltagen. Darauf möchte die Mannschaft in der Partie gegen Öhringen aufbauen. Trainer Helmut Dietterle zeigte sich mit der Trainingsleistung seiner Akteure unter der Woche sehr zufrieden und geht daher zuversichtlich in die kommende Partie. Mit Tim Brenner hat sich zudem ein Leistungsträger zurückgemeldet und somit wird neben den Langzeitverletzten, lediglich Carl Murphy der Mannschaft nicht zur Verfügung stehen. Bei den Sportfreunden gilt es an die letzten fünf Partien, mit dem Ziel, zumindest den Relegationsplatz zu verteidigen, hoch konzentriert und gut vorbereitet, zu Werke zu gehen. Daher zählt bei den abstiegsgefährdeten Gastgebern eigentlich nur ein Sieg. Mit diesem Druck gilt es nun fertig zu werden.

Letzte Chance für Öhringen

Dass die Sportfreunde damit umgehen können, haben sie schon mehrfach bewiesen.

Für die TSG aus Öhringen ist das Spiel am Samstag eigentlich schon die letzte Chance, mit einem Heimsieg, im Kampf um den Klassenerhalt weiterhin mitzumischen. Für Dorfmerkingen dagegen gilt es dagegen nicht weitere wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei aus der Hand zu geben, denn die Konkurrenz in der Verbandsliga wartet nur auf einen weiteren Patzer der Sportfreunde.