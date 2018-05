Eine Unterschrift mit Folgen

Die Unterschrift von Aalens Oberbürgermeister unter den Freundschaftsvertrag mit der Mosambikanischen Stadt Vilankulo hat gestern für einen Eklat im Gemeinderatsausschuss gesorgt: Die Stadträte, allen voran die CDU-Fraktion, fühlt sich von Thilo Rentschler hintergangen und erneut vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Unterschrift ohne vorherige Information der Bürgervertreter lasse klar den Respekt vor dem gewählten Gremium vermissen, so der Vorwurf.

Man fühle sich vorgeführt, führte Ursula Barth (CDU) in einer entsprechenden Erklärung aus. Was sie unter anderem ärgert: Sie hat sich den nun unterschriebenen Vertrag schicken lassen. Er trägt das Datum vom 20. April, also sechs Tage vor der letzten Gemeinderatssitzung. Mancher Gemeinderat fürchtet, dass ein an sich positives Projekt nun durch Rentschlers Alleingang in Mitleidenschaft gezogen werden könne.

Barth erinnerte an den Beschluss vom 25. Oktober 2017, mit dem die Verwaltung beauftragt worden sei zu prüfen, wie ein solches Projekt auf lokaler Ebene zwischen Aalen und Vilankulo beziehungsweise eine Partnerschaft auf lokaler Ebene erfolgen könne. Man habe damals auch diskutiert, wie man vor Ort helfen könne, weil dies oft die bessere Hilfe sei. Von einem Freundschaftsvertrag sei „keine Rede gewesen. Man werde, so Barth, von der Bevölkerung gefragt, was da eigentlich los sei. Und einen Kollegen habe sie gefragt, wo denn der Respekt bliebe. „Null Respekt“, habe der geantwortet. Barth fragte auch, warum der Gemeinderat nicht wenigstens gefragt worden sei. Sie zitierte den letzten Satz aus einer PDF-Datei, die sie sich hatte schicken lassen.

Darin stehe, dass der Freundschaftsvertrag nach dem Beschluss des „lokalen Parlaments“ (also im Aalener Fall durch den Gemeinderat) in Kraft tritt. „So kann man den Gemeinderat nicht vorführen“, machte Barth ihrem Ärger Luft. Nun könne man fast keinen Rückzieher mehr machen. An die Adresse von Thilo Rentschler sagte sie: „Der Gemeinderat beschließt und die Verwaltung führt aus. Nicht der OB beschließt.“

„Sehr überrascht“ zeigte sich Michael Fleischer (Grüne), weil man davon ausgegangen sei, dass die Reise nur eine Informationsreise sei. Armen Ländern zu helfen, sei grudsätzlich eine gute Sache, für die man auch bereit sei, Geld zu geben. Fleischer äußerte aber Zweifel, ob so ein Projekt auf lokaler Ebene tatsächlich Sinn mache. Davon ganz abgesehen, kritsierte auch Fleischer Rentschlers Alleingang. Das passe aber ins Bild. Fleischer erinnerte an die von den Grünen immer wieder kritisierten unvollständigen Sitzungsunterlagen oder auch die mangelhafte Informationspolitik unter Rentschler.

Senta D’ Onofrio (SPD) schlug moderate Töne an und warnte vor einer „Allgemeinschelte“. Wichtig sei der Bevölkerung zu erklären, dass ein Partnerschaftsvertrag andere Grundlagen habe als ein Städtepartnerschaftsvertrag. Man müsse aufpassen, dass das Thema nicht zur Steilvorlage werde, sinngemäß für politische Kräfte, die man künftig nicht auf lokaler politischer Ebene haben wolle. Der OB müsse den Vorgang erklären – glücklich gelaufen sei das nicht.

Ilse Schmelzle (Fraktionsgemeinschaft) stellte sich „voll und ganz“ hinter Barths Statement. Zudem sei ja bereits vermeldet worden, dass zu den Reichsstädter Tagen Besuch aus Mosambik käme. Sie frage sich, wer das zahle. Bürgermeister Wolfgang Steidle hielt sich zurück bei der Diskussion und wollte keine konkrete Stellung nehmen – das alles sei ein „sehr sensibles Thema“.