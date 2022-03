Eine Straße für Manga Bell in Aalen?

Es gibt noch Aalener, in deren Familien Manga Bell, der Prinz von Kamerun, nicht vergessen ist. Der 16-jährige Afrikaner kam 1891 nach Aalen und verbrachte die folgenden Jahre auf der Volks- und in der Lateinschule. Freunde und Verehrer wollen jetzt, dass das Unrecht seiner Hinrichtung als Unschuldiger im Jahr 1914 rehabilitiert wird und dass er durch eine Straßenbenennung in der Kernstadt Aalens unvergessen bleibt.

Nachdem der junge Prinz 1895 wieder nach Kamerun zurückgekommen war, setzte ihn sein Vater als Nachfolger und König über sein Stammesfürstentum ein. Bald kam es jedoch zu heftigen Auseinandersetzungen mit der damaligen deutschen Kolonialregierung ein. Manga Bell verteidigte die berechtigten Ansprüche und verbrieften Rechte seines Volkes und bezahlte dafür mit seinem Leben. In einem Prozeß wurde er zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Schon damals wurde von einem Justizmord gesprochen. Die Geschichtsschreibung anerkennt das Urteil inzwischen schon längst als Unrecht und Mißachtung des Völkerrechts durch die Kolonialmacht. Der Großneffe des Königs Manga Bell, Jean-Pierre Félix Eyoum, wendet sich nun mit einer Petition an die deutsche Bundesregierung mit der Bitte um Rehabilitierung von Manga Bell und seines Freundes Ngoso Din. Der war damals mit nach Aalen gekommen und wurde später als Mitkämpfer an der Seite des Königs Manga Bell ebenfalls gehängt.

In der Petition heißt es: „Wir fordern von der Bundesregierung die umgehende Rehabilitierung von Rudolf Duala Manga Bell (so sein voller Name als Herrscher seines Volkes) und von Ngoso Din als erster Schritt der Aufarbeitung des kolonialen Unrechts in Kamerun.“ Hintergrund der Petition ist, dass sich die Bundesregierung bis heute geweigert hat, die Unschuld von Manga Bell anzuerkennen.

Gerhard Kayser, zweiter Vorsitzender des Aalener Geschichtsvereins, erinnert sich an die Erzählungen seines Großvaters mütterlicherseits. Otto Schwarz war Mitschüler in der Klasse von Rudolf Manga Bell. Kayser wendet sich nicht nur an die Mitglieder und Freunde des Geschichtsvereins, sondern an alle, die sich für die Rehabilitierung eines Unschuldigen und für die Sühne eines in deutschem Namen begangenen Unrechts einsetzen wollen. Kayser bittet um Unterstützung der Petition über folgende Mail-Adresse: Rehabilitate_King_Bell@posteo.de

Um die Erinnerung an Manga Bell in Aalen wachzuhalten und ihn dafür zu ehren dass er sich für die Rechte seines Volkes eingesetzt und dafür mit dem Leben bezahlt hat, macht Gerhard Kayser den Vorschlag, eine Straße oder einen Platz in der Kernstadt nach Manga Bell zu benennen. Dies sollte, so Kaysers Wunsch, unabhängig von der derzeitigen Initiative sein, Aalener Strassen nach bekannten und bedeutenden Frauen zu benennen.