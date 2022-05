Eine Schule schreibt Erfolgsgeschichte

Im September 1972 ging’s los: Die ersten Fünftklässler drückten am gerade fertig gewordenen Kopernikus-Gymnasium die Schulbank. Zuvor hatte es im größten Aalener Stadtteil lediglich eine Außenstelle des Schubart-Gymnasiums und danach ein Progymnasium unter Leitung des Theodor-Heuss-Gymnasiums gegeben. Nun wurde das 50. Jubiläum des Gebäudes mit einem großen Fest begangen. Dabei wurde auch das Banner mit dem neugestalteten Schul-Logo enthüllt und die Jubiläumshymne angestimmt.

„Wahrlich ein Anlass für ein großes Fest“ sei die Eröffnung vor bald 50 Jahren gewesen, hatte dann auch Schulleiter Michael Weiler eine Menge Gäste auf dem Pausenhof rund um das „Wahrzeichen“, den Abi-Triumphbogen (vom Abi-Jahrgang 1996) begrüßen können. In den vergangenen zehn Jahren sei eine Menge umgebaut, angebaut, renoviert und saniert worden. Und er gebe zu, dass er gerne zum Jubiläum den Abschluss der restlichen Sanierungsarbeiten verkündet hätte. Für Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting ist das KGW „ein sehr gutes Beispiel, wie Schule funktioniert.“ Neben dem Lernstoff werde hier den Schülern viel fürs Leben mitgegeben. Das einzige Gymnasium in einem Aalener Teilort sei schon etwas ganz Besonderes gewesen. Und dass die Schülerzahl von anfangs 40 auf aktuell 435 angestiegen sei, sei eine Erfolgsgeschichte, die auch an der inhaltlichen Ausrichtung des KGW mit seinen verschiedenen Zügen liege.

Ortsvorsteherin Andrea Hatam sprach von dem hohen Niveau am Kopernikus-Gymnasium, eine gute Schule werde in dieser Zeit immer wichtiger. Dabei spiele auch die Ausstattung eine wichtige Rolle. Weiler, der 2007 ans KGW kam, bescheinigte sie, dass er „mit viel Fingerspitzengefühl Außerordentliches geleistet“ hat.

Eckard Scheiderer, Redakteur bei den Aalener Nachrichten und im Vorstand des KGW-Fördervereins, war einer dieser ersten Fünftklässler am KGW. Der Start sei „holprig“ gewesen. Das lag daran, dass das letzte Stück Weg nur ein Schotterweg war. Das Asphaltpflaster endete (im damaligen Amselweg) am Haus des damaligen Bürgermeisters: „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“, bemerkte er. Scheiderer erinnerte auch an den Brand Ostern 1973, verursacht durch Chemikalien. Mit einem „Hurra, Hurra, die Schule brennt“ sei es aber nicht weit her gewesen, der Unterricht ging an der Schillerschule (heute Weitbrechtschule) weiter.