Eine Riesensauerei: Müllsünder treiben am Glascontainer ihr Unwesen

Müll, Müll, Müll. Und kein Ende in Sicht. Nahezu täglich könnten die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ über illegale Müllsünder berichten, die ihren Unrat an Straßen, in Baumscheiben, in Parkanlagen, an Kocher und Aal oder im Wald entsorgen. Besonders schlimm sieht es bekannterweise an den Glascontainern in der Gesamtstadt aus. Doch das Bild, das sich Bürgern noch am Montag an dem Standort im Biberweg in Unterrombach geboten hat, schlägt dem Fass den Boden aus.

„Nicht zu fassen“, „eine unglaubliche Sauerei“, „eine bodenlose Unverschämtheit“. Bürger, die am Samstagmorgen hier ihr Altglas entsorgt haben, waren entsetzt. Entsetzt ob des Zustands auf beiden Seiten der Glascontainer. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt eine ältere Frau, die Angst davor hat, durch die von zerborstenen Flaschen am Boden liegenden Glasscherben zu laufen. Auf der Vorderseite der Glascontainer sieht es noch „aufgeräumt“ aus. Hier liegen „lediglich“ Tüten gefüllt mit Hausmüll, Biobeutel und Säcke mit T-Shirts, Hosen und Co. Letztere in den dafür vorgesehenen Altkleidercontainer zu werfen, sei wohl den „Spendern“ zu aufwändig gewesen, meint die Frau.

Ein schlimmeres Bild bietet sich hinter den Containern. Der hier achtlos entsorgte Müll befindet sich nicht in Plastik- oder Müllbeuteln. Vielmehr wurden Wäscheständer, Kaffeemaschine, Thermoskanne, Plastikeimer und ein Regal einfach abgelegt – umringt von zahlreichem Unrat, der auf die Wiese geworfen wurde. Was in solchen Müllsündern vorgeht, erschließt sich einem Senior nicht, der jeden Morgen mit seinem Hund hier vorbei an den Glascontainern unweit des Rombacher Bädle seine Runden dreht und immer dessen Hinterlassenschaften einsammelt. „Wenn ich das nicht machen würde, bekäme ich von Spaziergängern oder aufmerksamen Bürgern einen vor den Latz geknallt. Zurecht.“ Aber bei dem Anblick dieser Schweinerei an den Glascontainern würden ein paar Köttel den Kohl auch nicht mehr fett machen, meint der Senior. Im Gegensatz zu den Müllsündern, die sich gegenüber der Gesellschaft asozial verhalten würden, habe er allerdings eine gute Kinderstube genossen und es würde ihm am Herzen liegen, das Gebiet, in dem er lebt, auch sauber zu halten.

Müllsünder, über die auch immer wieder im Polizeibericht geschrieben wird, zu erwischen, sei schwierig, sagt er. Das Ordnungsamt der Stadt Aalen könne nicht immer und überall sein. Überdies würden solche „Ferkel“, wie er die Müllsünder bezeichnet, seiner Ansicht nach erst am späten Abend oder in der Nacht ihren Unrat irgendwo ablegen. An den Containern im Biberweg sei das kein Problem. Diese würden sich versteckt und außerhalb der Sichtweise der Wohnhäuser befinden. Und wo kein Zeuge, da keine Anklage, sagt der Senior.

Die Müllhotline, die die Stadt Aalen eingerichtet hat, sei schön und gut. Doch diese könne man nur dann kontaktieren, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, also wenn Bürger sich angesichts von Unrat dort melden, der dann vom städtischen Bauhof auf Kosten der Allgemeinheit – eine Frechheit, wie er findet – entsorgt wird. Auch die Einrichtung von Müllsheriffs sei zwar eine tolle Idee gewesen, die allerdings nicht zum gewünschten Erfolg führe. Diese könnten die Verursacher nur dann ausfindig machen, wenn sie im Müll einen Anhaltspunkt finden, der Rückschlüsse auf den oder die Müllsünder zulasse.

Wie das Müllproblem gelöst werden kann, auf diese Frage hat auch der Rentner keine Antwort parat. Wer seinen Unrat entsorgen will, um Leerungsgebühren seiner Tonne oder die Sperrmüllkarte bei der GOA zu sparen, tut das auch. Mehr Mülleimer aufzustellen, sei für ihn nicht die Lösung. Denn selbst an Stellen, an denen es solche gibt, wie im Stadtgarten oder am Kocher würden Pappbecher, Zigarettenkippen, Pizzaschachteln und Co. einen Meter entfernt davon auf dem Boden liegen, sagt der Senior, der auch Zweifel daran hat, dass die von der Stadt Aalen installierten Unterflurcontainer dem Problem an den Glascontainern Rechnung tragen. Sollten diese von Erfolg gekrönt sein, sei es dringend erforderlich, einen solchen im Biberweg ins Leben zu rufen.

Die Stadt Aalen macht alles, ist aber machtlos

Der Kampf gegen den Müll in Aalen stellt auch die Stadt, die dafür eingerichtete Taskforce und die Mitarbeiter des Bauhofs täglich vor eine Herausforderung, sagt die Pressesprecherin Karin Haisch. Viele Maßnahmen seien bereits ergriffen worden. Unterm Strich könne die Stadt allerdings nur die Symptome bekämpfen, nicht aber die Ursache. Solange es nach wie vor Leute gibt, die trotz aller Bemühungen mit Information, Aufklärung, Bußgeldern und Co. ihren Müll einfach in die Landschaft kippen, könne das Problem nicht gelöst werden.

Die Stadt sei bemüht, Müllsünder zu ermitteln. Sollten dieser oder diese gefasst werden, erwarte ihn oder sie ein Bußgeld, das bis zu 5000 Euro betragen kann. Um die Verursacher allerdings zu erwischen, sei die Stadt auf Bürger angewiesen, die Hinweise und Beobachtungen beim Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung melden. Müllablagerungen könnten jederzeit via digitalem Schadensmelder auf der städtischen Homepage unter aalen.de/schadensmelder gemeldet werden. Weiterhin genutzt werden könne auch die Aalen GeoApp. Diese ist kostenlos über die Appstores von Apple und Google für alle gängigen Tablets und Smartphones erhältlich.