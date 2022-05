Eine Pionierin sagt der Skisprung-Welt ade

Erfolge für die Geschichtsbücher

Ihre ersten Erfolge auf der internationalen Skisprung-Bühne feierte Carina Vogt 2012 bei der Junioren-WM in Erzurum (Türkei), wo sie Silber im Team und Bronze im Einzel gewann. Zwei Jahre später sollte sie bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi Skisprung-Geschichte schreiben: Bei der ersten olympischen Austragung eines Skispringens der Damen holte die damals 22-Jährige die Goldmedaille. Mit zwei doppelten Weltmeistertiteln, jeweils im Einzel- sowie im Mixed-Team-Springen, knüpfte sie bei den Weltmeisterschaften 2015 im schwedischen Falun und 2017 in Lahti (Finnland) an die Leistung an. Auch das war noch nie einer deutschen Skispringerin gelungen. Die WM 2019 in Seefeld in Tirol war Vogts letzter großer Karriere-Erfolg – gemeinsam mit Katharina Althaus, Juliane Seyfarth und Ramona Straub wurde sie, ebenfalls bei der Premiere des Wettbewerbs, erste Team-Weltmeisterin der Geschichte.