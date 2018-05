Eine Partnerschaft der Bürger gewünscht

Der Kreis bekommt einen weiteren europäischen Partnerlandkreis: Am 24. Juni soll der Vertrag mit dem rumänischen Landkreis Satu Mare ganz offiziell von einer Delegation aus dem Ostalbkreis besiegelt werden. Es soll die freundschaftlichen Verbindungen der beiden Landkreise vertiefen und die Zusammenarbeit verstärken. Der Kreistagsausschuss für Bildung und Finanzen stimmte schon mal zu. Dabei betonten seine Mitglieder, dass es vor allem eine Partnerschaft der Bürger sein soll.

Landrat Klaus Pavel bedauert es, dass das Thema Europa vor allem auf Euro und Zuwanderung reduziert werde. Dabei sei Europa „unglaublich wertvoll“. Hier gehe es nicht um Sonntagspredigten, sondern darum, ganz konkret an diesem „Haus Europa“ zu bauen. Solch eine Partnerschaft sei „etwas Wunderschönes“, das zeige ja auch die Partnerschaft des Ostalbkreises mit Ravenna, die auch zu kommunalen Partnerschaften geführt habe. Mit Satu Mare, so Pavel, sollen die bisher bestehenden Kontakte und Kooperationen etwa in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Abfallwirtschaft ausgebaut werden. Der Landkreis könne viel geben, aber auch „einiges empfangen“. Eine gute Partnerschaft bestehe ja aus Geben und Nehmen. Wichtig sei, dass man Projekte initiiere, bei denen die Schulen eingebunden sind, und er kann sich gut vorstellen, dass aus dieser Partnerschaft weitere kommunale Verbindungen im Ostalbkreis hervorgehen. Sein Fazit: „Rumänien hat es verdient, dass wir uns etwas mehr engagieren.“

„Gesellschaftliche Aufgabe“

Die europäische Integration ist für Georg Ruf (CDU) eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“. Es müsse aber eine Partnerschaft der Bürger sein, so eine Partnerschaft könne nur leben, wenn Menschen zusammenkommen.

Auch Karl-Andreas Tickert (Grüne) betonte, wie wichtig eine Partnerschaft „von unten“ sei. In Rumänien freue man sich sehr, dass ein Land wie Deutschland Interesse an so einer Partnerschaft hat. Mit dieser Partnerschaft und solchen mit Ländern auf anderen Kontinenten, so Carola Merk-Rudolph (SPD), betrete man „neue Horizonte“. Am 15. Mai wird der Kreistag über die Kreispartnerschaft abstimmen beziehungsweise sie beschließen.