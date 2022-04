Eine neue Gastronomie in Aalen: Aus Zenit Bar wird UnbelehrBar

Erneuter Pächterwechel in der Location neben Oli’s Bistro in der Storchenstraße: Hier eröffnen Raphael Genger, Daniel Kühler und Marvin Ziegler Mitte Mai die UnbelehrBar. Mit ihrem Konzept möchten die drei Aalener vor allem junges Publikum wie Studenten ansprechen. Für diese seien auch etliche Veranstaltungen geplant.

Für Thomas und Daniel Anton ist es ein kurzes Intermezzo gewesen. Nicht ganz zwei Jahre haben sie ihre Zenit Bar in der Storchenstraße 2 betrieben, unterbrochen von den beiden coronabedingten Lockdowns. Nach einem schleppenden Sommer 2021 haben die Brüder die Gastronomie nicht mehr geöffnet, sondern ab 1. Dezember vergangenen Jahres die Räume an das Unternehmen Corona Test BW für ein Testzentrum vermietet, das aufgrund mangelnder Nachfrage Ende März aufgegeben worden sei, sagt Thomas Anton.

Ihren Plan, im Frühsommer mit neuem Konzept und vielen Ideen ein Re-Opening zu feiern, haben die beiden Brüder Anfang März aufgegeben. Durch die Pandemie habe sich vieles verändert. Und das Risiko, noch einmal zwei Jahre oder mehr in eine Gastronomie zu investieren, sei zu hoch gewesen, sagt Thomas Anton.

Bereits die ersten beiden Jahre hätten die beiden schon viel Geld in den Sand gesetzt. Im zweiten Lockdown haben sie auf eigene Kosten die Location sogar grundlegend renoviert und sowohl die Böden als auch die Wände neu gestaltet sowie eine neue Theke installiert.

Obwohl die Coronaregeln gefallen sind, sei das keine Garantie, dass die Gastro-Szene wieder dort weitermachen kann, wo sie vor Corona aufgehört hat, sagt Anton. Seiner Ansicht nach seien die Lockerungen auch zu früh gekommen. Die Infektionszahlen seien nach wie vor hoch und viele Wirte seien in Sorge, dass sich Gäste oder das ohnehin rar gesäte Personal im Lokal anstecken könnten.

Zu allem Übel würden auch die noch nicht abzuschätzenden Auswirkungen des Ukraine-Kriegs hinzukommen, derentwegen bereits jetzt schon einige Gastronomen ihre Preise erhöht hätten. Unterm Strich sei es insofern wirtschaftlich gesehen sinnvoller gewesen, die Reißleine zu ziehen. So sehr die Aufgabe der Zenit Bar, in die er und sein Bruder viel Herzblut hineingelegt hätten, auch schmerze.

„Auf der Suche nach einem jungen und motivierten Nachfolger sind wir schließlich auch fündig geworden“, sagt Anton. Mitte Mai werden hier Raphael Genger, Daniel Kühler und Marvin Ziegler ihre UnbelehrBar eröffnen. Das komplette Inventar haben die Drei von ihren Vorgängern abgelöst.

Bei einem gemeinsamen Treffen habe die Chemie auch mit den Vermietern der Räumlichkeiten gestimmt, in der vor Eröffnung der Zenit Bar die Agora Bar ihren Sitz hatte und davor jahrelang ein Wettbüro untergebracht war, sagt Anton. Ihm und seinem Bruder sei es auch wichtig gewesen, dass sich die drei Nachpächter ihrer Verantwortung bewusst sind.

Denn in diesen Zeiten eine Gastronomie zu übernehmen, sei alles andere als einfach. Da allerdings zwei der drei Betreiber nur neben ihres Berufs das Lokal betreiben, seien sie zumindest finanziell abgesichert.

Einer des Trios, der den Weg in die Selbstständigkeit wagt und sich mit „seinen guten Kumpels“ seinen Traum einer eigenen Bar verwirklichen möchte, kommt aus der Gastronomie. Und zwar der 23-jährige Raphael Genger. In den vergangenen fünf Jahren habe er bereits im ehemaligen Bonanza, einst Roter Ochsen, in der Wilhelmshöhe und in dem Barbecue-Lokal Fleischeslust in Abtsgmünd gearbeitet.

Mit der UnbelehrBar – der Name sei aus vielen Ideen ausgewählt worden, weil alle drei Pächter unbelehrbar seien – möchten sie aus der Aalener Barszene herausstechen.

Das Konzept soll vor allem das junge Publikum ansprechen, sagt Genger. Für dieses werde es auch regelmäßig Lifeveranstaltungen in Richtung Hip-Hop und Techno geben. Auch Aktionen wie Bier Pong und Turniere sollen in der Bar stattfinden, in der auch Cocktails und Longdrinks angeboten werden. „Essen wird es nicht geben, sondern lediglich kleine Snacks“, sagt Genger.

Thomas Anton hofft, dass das Konzept der drei Nachfolger aufgeht. Allesamt seien diese jedoch gut vernetzt und würden auf eine große Community an jungen Menschen zurückgreifen können. Auch der ehemalige Inhaber der Zenit Bar und sein Bruder bleiben der Gastronomie treu.

Ihren Traum in Aalen mussten sie zwar aufgeben, aber mit ihrer Firma KD Services seien sie mittlerweile gut in Sachen Eventcatering vor allem im Großraum Stuttgart unterwegs. Auch für Feste und Festivals seien sie bereits gebucht worden.

Auf die Neueröffnung der UnbelehrBar freut sich Raphael Genger schon jetzt und er blickt mit seinen Kompagnons positiv in die Zukunft. Nächste Woche soll das Fenster der Gastronomie, in dem noch auf die Teststation hingewiesen wird, neu beklebt werden. Auch das Schild „Zenit“ an der Fassade werde dann weichen.