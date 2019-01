Eine Meisterin an der „Glücksspirale“

Unter der Leitung seines neuen Dirigenten Peter Goller gibt das Aalener Sinfonieorchester am kommenden Sonntag, 27. Januar, um 11 Uhr in der Stadthalle sein Neujahrskonzert (Eintritt frei). Neben der Ballettklasse der Aalener Musikschule ist Marlene Pschorr als Solohornistin ein weiterer Gast. Die 25-Jährige ist bereits Berufsmusikerin beim WDR-Sinfonieorchester in Köln und stammt aus Heubach. Unser Redakteur Ansgar König hat sich vor der Probe am vergangenen Sonntag mit der preisgekrönten Musikerin unterhalten.

Frau Pschorr, wie kommt man als junge Frau ans Horn?

Durch den Papa (Martin Pschorr sitzt daneben und lacht). Er ist Leiter der Musikschule Heubach und unterrichtet auch sämtliche Blechblasinstrumente. Ich durfte viel ausprobieren, bei uns lag ja alles rum, was aus Blech war. Irgendwann hat mir mein Vater ein Horn in die Hand gedrückt. Da habe ich sofort gespürt: Das ist es.

Wo liegen denn die Vorteile eines Horns im Vergleich zu anderen Blechblasinstrumenten?

Ein Horn kann ganz unterschiedlich klingen, der Klang ist wunderbar formbar. Es hat einen weichen Klang, einen sehr großen Tonumfang und ist vielfältig einsetzbar. Da kann eine Trompete nicht mithalten.

Das klingt nach einem großen „Aber...“.

Ja, das Horn zu spielen, erfordert viel Geduld, viel Geschick und vor allem viel Übung. Unter Musikern wird es auch gerne „Glücksspirale“ genannt, denn es geht leicht auch ein Ton daneben.

Was bei Ihnen selten der Fall zu sein scheint. Sie haben bereits einen Vertrag als Berufsmusikerin bei einem namhafte Orchester.

Die Musik ist mein täglich Brot. Ich übe natürlich täglich. Mein Standardprogramm dauert gut eine Stunde. Je nachdem, was momentan ansteht, kommen noch ein, zwei Stunden hinzu. Ich spiele zusätzlich noch Kammermusik in kleineren Formationen oder helfe bei anderen Orchestern wie etwa der Staatskapelle Berlin, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin oder dem Staatstheater Darmstadt aus.

Sie kommen viel rum.

Natürlich ist man mit dem Orchester oder den Kammermusikformationen viel unterwegs, Europa, Asien. Mit einem Trio war ich mal in Ecuador. Die Musik gibt einem die Möglichkeit, viel von der Welt zu sehen.

Auch Heubach?

(lacht). Nach München und Berlin wohne ich mittlerweile seit einem Jahr in Köln. Ich komme aber immer gerne und regelmäßig in meine Heimat zurück. Mit dem Zug dauert es von Köln gar nicht so lange.

Wie kam’s zur Zusammenarbeit mit den Aalener Sinfonikern?

Ich habe meinen Bachelor an der Musikhochschule Stuttgart gemacht. Dort war auch Peter Goller tätig. Wir sind uns zwar nicht allzu häufig über den Weg gelaufen, aber er hat sich an mich erinnert und hat angefragt.

Was bekommt das Publikum am Sonntag zu hören?

Wir spielen das dritte von vier Hornkonzerten von Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart ist nicht zu unterschätzen. Seine Musik soll immer leicht und lustig klingen, sie ist aber nicht immer leicht zu spielen. Jetzt ist unsere erste gemeinsame Probe. Ich bin gespannt.

Zur Person

Marlene Pschorr begann 2007 ihr Studium noch als Schülerin des Rosensteingymnasiums an der Musikhochschule Stuttgart bei den Professoren Christian Lampert und Erich Penzel, wo sie 2012 auch ihr Vollstudium aufnahm. Ihre Ausbildung ergänzten Unterrichte bei Carsten Duffin und Wolfgang Wipfler sowie Meisterkurse bei Dozenten wie Christian-Friedrich Dallmann, Marie-Luise Neunecker, Johannes Hinterholzer und Froydis Ree Wekre.

Erste Orchestererfahrung sammelte sie im Landes- und Bundesjugendorchester, im European Union Youth Orchestra, in der Orchesterakademie des Schleswig-Holstein-Musikfestivals und im Gustav-Mahler-Jugendorchester.

Sie ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe wie etwa beim internationalen Hornwettbewerb „Concorso Internazionale per Corno“ in Sannicandro (Italien) und erhielt den Musikpreis des Lions Club Stuttgart-Schlossgarten. 2014 gewann sie den Förderpreis des Richard-Strauss-Wettbewerbs, wurde Stipendiatin beim Deutschen Musikwettbewerb und mit dem „Zonta-Musikpreis“ ausgezeichnet und in die „Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler“ aufgenommen. 2013/2014 war sie Akademistin im Radiosinfonieorchester des SWR in Stuttgart, 2014/2015 Teil der Orchesterakademie des Symphonieorchesters des BR. Zudem war sie als 3./1. Hornistin und später als Solohornistin im Orchester der Deutschen Oper Berlin.