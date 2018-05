Eine knappe Angelegenheit

Eine Qualifikation bei einer WM ist nicht einfach. Auf Ergebnis spielen, egal was um einen herum passiert. Und dann auch noch zu wissen, wie viele man ungefähr spielen muss. Das wurde Sissi Schneider und Laura Runggatscher zum Verhängnis.

Sissi Schneider fehlten zwei Kegel zur K.o.-Runde und Runggatscher zehn. Ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie eng das alles ist. Zur Qualifikation in die K.o.-Runde waren am Ende 576 Kegel notwenig. Platz drei und Platz 32 trennten dabei nur 31 Kegel. Schneider begann verhalten. Mit 128 auf der ersten Bahn war klar, das es kein leichtes Unterfangen werden würde. Auf der zweiten Bahn lief es nicht sehr viel besser: 133 Kegel. Und auch auf der dritten Bahn konnte sie sich nicht steigern, 131 Kegel. In die Vollen 103 Kegel, das war zumindest schon die richtige Richtung. Und ins Räumen räumte sie starke 79 Kegel auf der letzten Bahn aus dem Weg. Damit kam sie auf 574 Kegel und es hieß zittern.

Nach ihr kamen noch einige Starter und davon mussten einige schlechter sein. Direkt nach Schneider kam Laura Runggatscher. Mit 153 startete sie stark ins Rennen. Doch dann kam sie nicht mehr zurecht und musste kämpfen. Die zweite Bahn mit 113 Kegel wurden ihr zum Verhängnis. Auf Bahn drei war sie wieder im Soll und spielte starke 155 Kegel. Auch auf der vierten Bahn waren ihre 144 Kegel gut im Schnitt. Doch sie selbst wusste es gleich, 565 Kegel waren für die Qualifikation zu wenig. Das Zittern ging für Schneider dagegegen bis in die letzte Runde. Doch dann kristallisierte sich heraus, dass es für sie nicht reichen wird. Jetzt bleiben für die beiden Schrezheimer noch der Sprint und das Tandem-Mixed. Runggatscher tritt dabei wieder mit Armin Egger an. Die beide sind schon ein eingespieltes Team und treffen in der ersten K.o.-Runde auf Estland. Schneider hat im Sprint ein bekanntes Los gezogen. Gegen Zorika Barac aus Serbien traf sie bereits mehrmals bei all den internationalen Auftritten von Schrezheim. Es bleibt also spannend.