Eine kleine Sensation gelang den Württembergliga-Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen im Auswärtsspiel bei der Drittligareserve des TV Nellingen. Nach einer tollen Abwehr- und Torhüterleistung über die komplette Spielzeit schaffte man es die ersten zwei Punkte zu erspielen (30:32).

Mit dezimiertem Kader trat man am Samstag Mittag die Fahrt nach Nellingen an. So musste man auf Mona Bauer, Erica Cardullo, Jana Sauter sowie die Langzeit verletzten Teresa Schlossbach und Pia Brandes verzichten. Konnte aber mit Carla Törner, Lara Kurz, Barbara Fürst und Nina Funk vier Spielerinnen aus der eigenen Jugend in Kader integrieren und ihnen Spielpraxis in der Württembergliga bieten.

Das Spiel begann sehr vielversprechend für die SG2H, so konnte man direkt mit zwei sehenswerten Toren durch Bieg und Hirzel in Führung gehen. Etwas verschlafen griffen nun auch die Hornets aus Nellingen in das Spielgeschehen ein und verkürzten immer wieder die Führung der Rot-Grünen und konnten sich bis auf ein Unentschieden in der elften Minute heran kämpfen. Wie schon in den letzten Spielen zu sehen war, zogen die Pfosten und die Latte am gegnerischen Tor den ein oder anderen unglücklichen Ball an, sodass man teilweise nur durch die überragend haltenden Steffi Vierkorn und Barbara Fürst im Spiel blieb. So ging es mit einem 16:16 Unentschieden in die Halbzeit.

Beflügelt durch die Worte Oppolds/Ilg startete man vollkommen fokussiert in Halbzeit zwei. Diesmal war es Anne Schlossbach die durch ein Doppelpack von Linksaußen die Rot-Grünen zu einer Drei-Tore-Führung warf. Doch die jungen Spielerinnen Annika Distel und Helena Amor, die auch in der dritten Bundesliga auf Torjagd gehen hielten den TV Nellingen durch einfache Tore in Reichweite.

Nervenflattern kam erst in den letzten zehn Minuten auf, denn dort befand man sich durch zwei Zeitstrafen nur noch zu viert auf dem Feld. Aber durch eine starke und gut verlagernde Abwehr schafften es die SG2H Handballerinnen aus dieser mit 1:1 Toren herauszugehen. Auch eine offensive Abwehr der Nellinger hinderte die Damen von der Ostalb nicht mehr daran die ersten zwei Punkte aus der Hand zu geben und den ersten Sieg (30:32) zu feiern.

Mit dem Gewinn dieser zwei so sehr ersehnten und wichtigen Punkten reiht man sich nun auf den neunten Tabellenplatz mit 5:11 Punkten ein. Weiter geht es gegen den Tabellennachbarn TV Reichenbach (10.) am Sonntag um 15.55 Uhr in der Talsporthalle in Wasseralfingen.