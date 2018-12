Allerlei Stars in der Manege hat der Zirkus Alessio am Samstag bei seiner Premierenvorstellung in Aalen präsentiert. Es war eine klassische Zirkusshow mit Akrobaten, Jongleuren, einem Clown und mit Tierdressuren. Das Publikum hatte großen Spaß an den Darbietungen und belohnte das Engagement der Künstler immer wieder mit spontanem Applaus.

Zu Beginn boten drei junge Damen einen flotten Christmastanz, dann hieß es „Manege frei das Spiel beginnt“. Fünf Pferde bewegten sich elegant durch das Rund. Cico der pfeifende Clown trieb zwischen den einzelnen Nummern immer wieder seine Späße, animierte Leute aus dem Publikum zum Mitmachen und entpuppte sich bei einer Darbietung mit Hasen als geschickter Zauberer.

Hochspannung herrschte in der Mange als die in Aalen geborene Geraldine ihre Künste zeigte. Die 16-jährige Artistin schwang sich in luftige Höhen und präsentierte die tollsten Figuren an ihrem römischen Rad. Und das alles ohne Netz. In nichts nach stand ihr Verena, die ebenfalls perfekte Akrobatik unter der Zirkuskuppel bot.

Zu den Glanznummern zählte die Hula-Hopp-Darbietung von Zirkuschefin Tina Kaiser. Sie jonglierte mit bis zu 40 Reifen und versetzte das Publikum in ungläubiges Staunen. Dies galt auch für einen Feuerschlucker, der nicht nur die Flammen scheinbar mühelos verschluckte, sondern auch selber wie von Geisterhand geführt mit dem Mund meterhohe Flammen entzündete.

Nicht fehlen durfte in der bunten Zirkusshow ein rasanter Jongleur auf einem Balancierbrett sowie die Rangers aus dem Wilden Westen. Dabei trat ein Messerwerfer in atemberaubende Aktion und zielte nur knapp an zwei jungen Damen vorbei. Auch mit dem Tomahawk zeigt er sich versiert.

Eine Augenweide war der Auftritt der beiden Pferde Mini und Maxi, die putzmunter durch die Manege galoppierten. Majestätisch präsentierten sich zwei Dromedare, gefolgt von einem Bison und einem Wasserbüffel - ein seltenes Spektakel. Alles in allem war es eine gelungene Zirkusshow.