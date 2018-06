Diese Pflanze hat sich prächtig entwickelt und tiefe Wurzeln geschlagen im Hirschbach-Tal: Seit 10 Jahren gärtnern Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Ländern und Religionen zusammen in ihren Parzellen, in denen manch Exotisches gedeiht. Der Aalener Interkulturelle Garten war der erste im Land und leistete damit Pionierarbeit.

Dieser Garten ist für viele Menschen in Aalen zur Heimat geworden – eine internationale Familie mit vielen grünen Daumen. Entstanden ist diese interkulturelle Oase mit Hütte, Brotbackofen und Bienenstock aus dem Aalener Agenda-Prozess und aus der Kulturküche. Bis zu 18 Nationen aus der ganzen Welt gärtnern hier, machen Ausflüge und organisieren Erntedankfeste sowie Lieder-Vorträge.

Christine Class könnte man als „gute Seele“ des Gartens bezeichnen: Der Mensch brauche Wurzeln und eine Heimat, in der er wurzeln kann. Wenn eine Pflanze herausgerissen werde, braucht sie einen neuen Boden, um sich wieder fest verwurzeln zu können. Und so würden in den vergangenen Monaten auch verstärkt Flüchtlinge im Garten willkommen geheißen. „Hier können die Menschen ihre Stärken zeigen, ihre Ängste abbauen“, sagt Class.

Gärtnern und Sprache lernen

Für Mustafa Yilmaz ist dies ein Ort, an dem man sich auf Augenhöhe begegne. Hier erfahre er etwas über andere Bräuche, Religionen und Kulturen. Zudem könne er hier den Berufs- und Alltagsstress vergessen.

Auch Vesila Büyükasik fühlt sich im Interkulturellen Garten sehr wohl. Die frische Luft, die Natur und die anderen Gärtner würden dazu beitragen: „Dieser Garten tut der Seele gut.“ Bei all den verschiedenen Kulturen gebe es sprachlich auch ein „symbolisches Verstehen“, erklärt Class. Aber es werde auch konkret über das Gärtnern gesprochen und dabei die Sprache gelernt. „Ich spreche jetzt ungefähr 40 Prozent besser Deutsch“, sagt Vesilas Schwägerin Suzan.

Am heutigen Samstag wird ab 17 Uhr im Garten das kleine Jubiläum gefeiert.