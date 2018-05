Eine Halle voller Helden

Asterix oder Obelix, Winnetou oder Pipi Langstrumpf und Biene Maja: Unter dem Motto „Helden der Kindheit“ hat die Faschingsgesellschaft Untergröningen am Samstagabend zur Themenprunksitzung eingeladen.

Deftige Sprüche, ideenreiche Showeinlagen und tolle Choreographien der Gardetanzgruppen der Faschingsgesellschaft waren Garanten für ein tolles dreistündiges Programm in der Untergröninger Halle.

Auch wenn in diesem Jahr einige örtliche Vereine nicht mitmachten, hatte Sitzungspräsident Martin Mehrer bei seiner lockeren humorvollen Moderation immer ein strahlendes Gesicht. Dies verzog er nur einmal, als er beim Auftritt der Schlosshexen in einen sehr scharfen Leberkäsewecken verspeisen musste. Aber er nahm es tapfer als Häuptling „Sitzender Bulle“ hin schließlich kennen Indianer ja keinen Schmerz.

Für die Bierappel Gerrit Horlacher war die Sitzung – wie jedes Jahr – die Gelegenheit, mit den Untergröningern, aber auch der Verwaltung in Abtsgmünd, mit scharfen Worten abzurechnen.

Ganz wohl sei es ihr dabei nicht gewesen, betonte sie in bestem Schwäbisch, schließlich sei der ganze Saal an diesem Abend ja voller Helden. Aber ihre Hexen hätten zuvor gesagt, dass die „moischte Greaninger Hosascheiser“ seien.

Dass der nächste Ostalbfaschingsumzug in Abtsgmünd stattfinden würde, war ihr nicht ganz verständlich, schließlich wüssten die Abtsgmünder ja gar nicht, wie man Fasching feiert. Die würde ja zum Lachen in den Keller gehen. Der einzige Lachende sei der Abtsgmünder Schultes – und auch der nur deswegen, weil im Rathaus fast nur noch Frauen beschäftigt wären und er sich als Gockeln mittendrin fühlen dürfe.

Rockig und poppig ging es zu, als die beiden Urgesteine des Untergröninger Faschings, das Duo „ Sui ond Dui“ , Birgit Riek und Gerrit Horlacher“ als Putzfrauen in ihren löchrigen Hemden eine tolle Gesangs- und Tanzdarbietung auf die Bühne zauberten.

Die Showgruppe der Faschingsgesellschaft, darunter viele ehemalige Gardetänzerinnen begeisterten in Biene-Maja-Kostümen oder als Pipi Langstrumpf verkleidet, die Besucher. Dem stand das Männerballett nicht nach. Als Bewohner des kleinen aufmüpfigen Dorfes im unteren Kochertal mit seinen Helden Asterix und Obelix heizten sie die gute Stimmung in der Halle weiter an.

Als „Hammer des Abends“ kündigte Martin Mehrer die „Party-Poppers“ an. Er hatte nicht zuviel versprochen, denn diese tolle Show der geheimnisvollen Männer und Frauen in Schwarz mit blauem Gesicht mit Percussion, Lichterspiel mit Leuchtstäben und einem einmaligen Sanitärrohr-Musikinstrument war der Höhepunkt des Abends.

Eine Augenweide waren die verschiedenen Garden, ohne die der Untergröninger Fasching nicht vorstellbar ist: Sowohl Kindergarde, Teeniegarde, Jugendgarde und Prinzengarde bereicherten mit ihren Auftritten das Programm.

Viel Bewunderung und Beifall gab es für den Auftritt von Mona Kolhep als Tanzmariechen vom befreundeten Carnevalsverein Grabbenhausen. Sie war an diesem Abend mit ihrem Prinzen als Prinzenpaar Mona I und Michael I aus Herlikofen zu Gast. Zum elften Mal und damit faschingsehrungswürdig begleitete die Band „United“ das Rahmenprogamm und danach noch eine lange Faschingsnacht mit ihrer Stimmungs- und Tanzmusik. Für das Prinzenpaar Verena I und Manuel I war es im dritten Jahr ihrer Einsetzung die Abschiedssitzung. (fa)