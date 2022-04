„Eine große Sauerei“: Der Kampf gegen Müllsünder geht täglich weiter

Müll, Müll, Müll. Die Stadt Aalen versinkt seit Jahren im Dreck. Trotz zahlreicher Maßnahmen wie dem Einsatz von Müllsheriffs, der Einrichtung zusätzlicher Reinigungszyklen und zahlreicher Kontrollaktionen bekommt sie das Problem nicht in den Griff.

Auch die vor Kurzem stattgefundene Flurputzete ist vergebene Liebesmüh gewesen. An vielen Stellen sah es nach dem Einsammeln von To-Go-Verpackungen, Flaschen, Zigarettenkippen und Co. durch das ehrenamtliche Engagement von Bürgern bereits einen Tag später wieder verheerend aus.

„Quo vadis?“ Das fragen sich viele Bürger, denen der illegal entsorgte Müll seit Jahren sauer aufstößt. An Containerstandorten abgestellte Mülltüten sind ihnen ebenso ein Dorn im Auge wie illegal entsorgter Müll auf öffentlichen Plätzen oder in Grün- und Parkflächen.

Wilde Müllhalden überall in der Stadt

Das sei einfach nur eine große Sauerei, sagen auch Leser der „Aalener Nachrichten/Ipf- und-Jagst-Zeitung“. Eine große Sauerei sei es auch, dass die Wege in Parkanlagen wie auf der Schillerhöhe regelmäßig mit Glasscherben gesäumt seien. Um diese müssten Hundehalter, die hier mit ihren Vierbeinern ihre Runde drehen, einen Bogen machen, damit sich ihre Hunde nicht an der Pfote verletzen. Auch Essensreste an den Bänken und in den Büschen seien an der Tagesordnung. Das sei auch angesichts der hier spielenden Kinder ein No-Go.

Nicht besser sieht es im Aalener Stadtgarten aus, der auch ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen ist. Die hier von der Stadt aufgestellten Mülleimer sind mehr Dekoration, denn Gebrauchsgegenstand. Dosen, Flaschen und Überbleibsel von verspeisten Dönern oder Burgern in Form von Verpackungen liegen hier sogar unmittelbar neben dem Restmüllbehälter herum, der für solche Abfälle einst aufgestellt wurde.

Auch in der Färberstraße in Unterkochen landet regelmäßig Hausmüll an den dortigen Containern. (Foto: Stadt Aalen)

„Regelmäßige Müllablagerungen haben wir auch zwischen dem Stadtgarten und der Bohlschule und dem Theodor-Heuss-Gymnasium“, sagt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen. Bereits einen Tag nach der Flurputzete habe es hier wieder katastrophal ausgesehen, berichtet eine Aalenerin, die regelmäßig am Kocher entlanggeht.

Beliebte Ablegestellen für Müllsünder seien laut Haisch derzeit auch die Glascontainerplätze in der Steinbeisstraße am Berufsschulzentrum und in der Aalener Straße und Färberstraße in Unterkochen. Hier stapeln sich haufenweise Säcke mit Hausmüll, umringt von Unrat, der hier lose abgelegt wird.

Müll sammeln und entsorgen kostet viel Geld

Müllbrennpunkte seien überdies nach wie vor der Bereich rund um die Limes-Thermen sowie der Radweg und Platz hinter dem Kaufland. Auch der Parkplatz Diepertsbucher Hof sei eine begehrte Anlaufstelle, um hier illegal Müll zu entsorgen, sagt Georg Fürst, der seit 1997 Chef des Bauhofs ist.

Aktuell sind hier zehn Mitarbeiter nur mit Mülleinsammeln und der Entsorgung des Unrats beschäftigt. Von April bis September werden sie von einem Trupp der Samariterstiftung und der Reinigungsfirma Sauberwelten unterstützt. Ein sauberes Aalen lässt sich die Stadt einiges kosten. Das Budget belaufe sich auf rund 2,7 Millionen Euro, wobei hier auch der Winterdienst inbegriffen ist, sagt Fürst.

Jede Menge Müll wird auch am Containerstandort in der Aalener Straße in Unterkochen abgeladen. (Foto: Stadt Aalen)

Arbeitslos werden er und seine Mitarbeiter nicht. Täglich sind sie im Kampf gegen den Müll im Einsatz. Ein großes Problem seien seit Corona auch achtlos weggeworfene Masken, die in der Landschaft oder auf Wegen landen. Rund 200 Hinweise auf illegal entsorgten Unrat seien allein im ersten Quartal bei der Hotline der Stadt Aalen eingegangen, sagt Haisch.

Um das Problem wilder Müllablagerungen in den Griff zu bekommen, hat die Stadt im Rahmen des Aktionsplans Müll bereits vieles veranlasst. Unter anderem seien zwei Müllsheriffs eingesetzt worden, die bei Bedarf bei der Ermittlung der Täter von Mitarbeitern des Gemeindevollzugsdienstes unterstützt werden.

Um Müll an Glascontainern zu vermeiden, seien überdies Unterflurcontainer in der Alte Heidenheimer Straße und der Hegelstraße installiert worden. In Kürze werden solche auch in der Beethovenstraße, der Jahnstraße und der Sonnenbergstraße verwirklicht, kündigt Haisch an.

167.000 Euro für Hundetoiletten

Mit konzertierten Aktionen werde auch kontrolliert, ob Bürger Zigarettenkippen, Taschentücher oder sonstigen Kleinmüll einfach fallen lassen, sagt Haisch. Im Auge habe die Stadt auch die zahlreichen Imbissbuden, Eisdielen und sonstigen Betriebe, die Essen und Getränke To-Go anbieten. Diese müssten einen Mülleimer vor ihren Geschäften aufstellen, in denen Bürger die Verpackungen nach dem Verzehr entsorgen können.

Auch dem Missbrauch von Hundetoiletten, in denen immer wieder Hausmüll entsorgt worden sei, hat die Stadt vor kurzer Zeit entgegengewirkt. Zahlreiche der insgesamt 130 Dog Stations im Stadtgebiet seien mit einem Gitter versperrt worden. Im Laufe des Jahres soll bei allen Hundestationen die Einwurföffnung durch zwei Streben verkleinert werden, so dass keine sperrigen Gegenstände mehr eingeworfen werden können, kündigt Haisch an. Die Umrüstung sei auch angesichts der steigenden Kosten für die Leerung der Hundestationen notwendig gewesen, für deren Unterhalt die Stadt im vergangenen Jahr 167.000 Euro ausgegeben habe.

Um dafür zu sorgen, dass in den Hundetoiletten nur Kackibeutel landen, hat die Stadt diese mit einem Gitter versehen. (Foto: Verena Schiegl)

Auch auf die Kritik, die Stadt stelle zu wenig Mülleimer auf, habe sie an einigen Orten reagiert. So wurden etwa Mülleimer bei der Pumptrackanlage in den Dürrwiesen installiert, die von Kindern und Jugendlichen rege genutzt werde. Für den Müll, der hier allerdings regelmäßig direkt an den Bahngleisen ausgekippt wird, und über den sich ein Leser der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ massiv ärgert, sei die Stadt nicht zuständig. Das sei Sache der Bahn, sagt Haisch.

Auch unabhängig von Flurputzeten sind viele Bürger engagiert

Unterm Strich könne die Stadt nur die Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursache. Solange es nach wie vor Bürger gibt, die ihre Stadt bewusst vermüllen, könne das Problem nicht gelöst werden, sagt Haisch.

Einen Beitrag im Kampf gegen den Müll haben 17.122 Freiwillige geleistet, die an der 18. Kreisputzete teilgenommen haben. Insgesamt sammelten sie laut der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung (GOA) rund 81 000 Kilogramm Unrat von Straßen, Böschungen, Spielplätzen, Schulhöfen und in der freien Landschaft ein. Der gesammelte Abfall wurde von der GOA abtransportiert und entsorgt.

Auch bei der Flurputzete der Stadt Aalen engagierten sich rund 3500 Helfer, um für ein sauberes Aalen zu sorgen. Aber auch außerhalb solcher Aktionen sind viele Bürger ehrenamtlich aktiv und sammeln in ihrer Freizeit Müll ein, sagt Karin Haisch.

Sie fragten nicht, was die Stadt in Sachen Müll machen kann, sondern was sie für ihre lebenswerte Stadt leisten können. Mehr solche Bürger seien wünschenswert.