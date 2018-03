Eine glitzernde Traumwelt

Der Musicalkünstler Espen Nowacki hat mit seiner Show „Musical Moments“ am Freitagabend die sehr gut besuchte Stadthalle in eine große, bunte Musicalbühne verwandelt. Die vielen Besucher konnten eintauchen in die glitzernde Traumwelt der Musicals – von „Evita“, „Dirty Dancing“, „Grease“, „Phantom der Oper“, „Tanz der Vampire“ und vielen anderen mehr.

Der gebürtige Norweger Nowacki aus Pfronten im Allgäu hat in zahlreichen Musicals als Darsteller mitgewirkt und produziert mittlerweile verschiedene eigene Shows. Dabei reiten er und seine Firma ausgesprochen erfolgreich auf der Musical-Welle.

So behaupten sich die „Musical Moments“ schon seit gut zehn Jahren auf dem Markt. Das Publikumsinteresse ist ungebrochen und der aktuelle Tourneekalender bis weit ins nächste Jahr prall gefüllt.

Quicklebendige und temperamentvolle Truppe

Aber Nowacki und seine quicklebendige, temperamentvolle und gut aufgelegte Truppe begnügen sich nicht nur damit, die populären Schlüsselszenen der verschiedenen Musicals zu spielen und zu singen. Sie beziehen auch das Publikum mehr oder weniger erfolgreich mit ins Geschehen ein. In der Aalener Stadthalle hat es allerdings ein wenig gedauert, bis das Publikum aufgetaut ist, mitgesungen und geklatscht hat.

Aber der erfahrene Musical-Macher Espen Nowacki hatte da noch einige andere Überraschungen in petto. So schlichen sich etwa die Vampire zu ihrem Tanz von hinten in den Saal und jagten mancher Zuschauerin einen gehörigen Schrecken ein.

Glitzerkleidchen der gertenschlanken und gelenkigen Tänzerinnen und prachtvolle Roben für die Sängerinnen Nadine Hammer, Jessie Roggemann Traut, Judith Seibert und Lina Hampel boten zahlreiche optische Highlights, die mit einer spektakulären, professionellen Lightshow und dazu passenden Projektionen auf den Bühnenbackground ins rechte Licht gerückt wurden. Die Musik kam – wie bei solchen und ähnlichen Produktionen leider üblich – aus der Konserve. Aber man konnte bei den populären, spektakulären Songs, wie etwa aus dem „Phantom der Oper“ oder dem berührenden „Weine nicht um mich, Argentinien“ aus „Evita“ doch hören, dass mit Espen Nowacki und seinen Kolleginnen gute, professionell ausgebildete Darsteller auf der Bühne agierten, die es trotz „Dosenmusik“ verstanden, ambitioniert und emotional berührend zu singen.

Auftauchen nach zwei Stunden bester Unterhaltung

Nach gut zwei Stunden bester Unterhaltung galt es für das Publikum, wieder aufzutauchen aus der Musical-Traumwelt und sich auf dem Heimweg der frostigen Realität zu stellen.