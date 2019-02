Eine Gesellschaft für Aalens großen Sohn Schubart

Christian Friedrich Daniel Schubart verdient einen würdigen Platz neben den Großen des Landes wie Schiller, Mörike oder Hölderlin. Das steht für Aalens Oberbürgermeister fest. Der mutige und aufmüpfige Journalist, Dichter und Komponist hätte am 24. März seinen 280. Geburtstag feiern können. 2019 ist Schubart-Jahr und das wird mit einem großen Ereignis gefeiert: Am 22. und 23. findet in Aalen eine Fachtagung über Schubart und die Französische Revolution statt und dabei wird auf Initiative der Stadt auch die Schubart-Gesellschaft aus der Taufe gehoben. Mit dabei in diesem „Schubart-Netzwerk“ sind auch noch andere Städte und Gemeinden.

Aalen stellt sich aus mehreren Gründen an die Spitze dieser ersten Schubart-Gesellschaft, die den aufklärerischen und freiheitlichen Geist Schubarts aufzeigen, weiterverbreiten, und würdigen will. Ein wichtiger Grund ist für Thilo Rentschler, dass Aalens großer Sohn zwar „durchs ganze Ländle gezogen ist“, der Sohn eines Lehrer und Pfarrvikars aber eben in Aalen am längsten verweilte. Zudem, so Rentschler, ehrt die Stadt Schubart seit 1956 im zweijährigen Turnus deutschsprachige Autoren mit dem Schubart-Literaturpreis, der übrigens einer der ältesten Literaturpreise im Land und mittlerweile hochdotiert ist. Dazu kam (ab 2015) die Reihe „wortgewaltig“, die eine „hervorragende Mischung“ biete, Menschen und Kultur zusammenbringe. Dazu kam noch der Schubart-Abiturpreis, bei dem es weniger um die reine Dotierung und mehr um die Symbolik geht.

Schubart ist zeitlos und aktuell

Warum die Initiative für die Schubart-Gesellschaft von Aalen aus ging, erklärt der OB so: „Wir beschäftigen uns schon seit langem mit Schubart. Und wir stellen fest, wie zeitlos aktuell sein Denken und Streben ist.“ Und er sei viel mehr gewesen als ein wortgewaltiger Rebell.

Satzung steht schon fest

Laut Satzung unterstützt die Gesellschaft, die am 22. Februar gegründet werden soll, das Ziel, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung zu fördern. Forschungsprojekte zu Schubart, seinem Werk und seiner Wirkungsgeschichte sollen unterstützt werden. Außerdem sind turnusmäßig Schubart-Tagungen in den Mitgliedsstädten geplant. Das sind bislang Stuttgart, Ludwigsburg, Ulm, Nördlingen, Königsbronn, Obersontheim (Schubarts Geburtsort) und Asperg (Haft in der Festung Hohenasperg). Mit dabei sind auch das Literaturarchiv Marbach, der Geschichts- und Altertumsverein Baden-Württemberg und die Universitäten Erlangen-Nürnberg und Stuttgart.