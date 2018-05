Eine Frau, die ihren Weg geht

Irmela Seraphim war vielleicht die erste Frau, die einen Abschiedsbrief von ihrem Mann bekommen hat, obwohl sie quicklebendig war. Der Grund: Er hatte fast damit gerechnet, sie nicht wieder zu sehen, weil sie sich in entsprechend gefährlichen Gefilden aufhielt. Am 8. Februar feiert Seraphim ihren 80. Geburtstag - in ihrer nach wie vor dynamischen Art, mit der sie auch unzählige Male in Kriegsgebiete gereist war, um dort als Ärztin zu helfen. Auf einer solchen Reise hatte sie auch der Brief ihres Mannes erreicht.

Einen Weg durch den Dschungel

Die Kinderärztin war in einem Lager in Kambotscha, wo der Krieg unter Pol Pot wütete. „Das war sehr riskant“, erzählt Seraphim. „Wir wussten nie, wo die Grenze ist.“ In dem Lager konnten die Helfer nicht wohnen, weil die Lage über Nacht weitaus gefährlicher war als tagsüber. Also musste einer von ihnen einen Weg zurück ausfindig machen. „Ich war damals die einzige, die keine Kinder hatte“ – die logische Schlussfolgerung für Seraphim, dass sie für den Rest der Truppe einen Weg durch den Dschungel finden würde, auch wenn dort Minen keine Seltenheit waren. Seraphim fand einen Weg. Ebenso wie in Somalia, als in dem provisorisch aufgerichteten Lager das Wasser ausblieb, das für die Versorgung der Kranken lebensnotwendig war. Sie wandte sich an die Presse und baute öffentlich Druck auf – wenig später floss das Wasser in dem somalischen Lager. Ihren Weg fand sie auch, als Rupert Neudeck, mit dessen Organisation sie jahrelang ihre Urlaube für Menschen in Not geopfert hatte, keine Ärzte unter sechs Wochen mehr beschäftigte. Seraphim und ihr Mann wollten trotzdem helfen – und gründeten in ihrem Aalener Wohnzimmer eine eigene Organisation.

Die größte Hürde sei bei diesen Einsätzen nicht die Arbeit gewesen. „In den Kriegsgebieten bin ich oft abends, wenn es dunkel wurde, vor das Sanitärzelt gegangen und bin die Warteschlange abgelaufen.“ Sie habe vereinzelt Kinder herausgezogen, die an diesem Abend noch versorgt werden mussten. Die anderen kamen am nächsten Tag wieder. In Deutschland wären diese Kinder alle Notfälle gewesen – eine Tatsache, die ihr schmerzlich bewusst war, wenn sie zurück in der Heimat oft Kinder mit „popligen Wehwehchen“ versorgte. Das sei das Schwierigste gewesen – das Heimkommen. Das Wechseln zwischen zwei Welten.

Fulltime im Ehrenamt

Doch auch in der Heimat gab es genügend für Seraphim zu tun: Nachdem sie 25 Jahre als Oberärztin in der Aalener Klinik gearbeitet hatte, absolvierte sie in München ein Psychologie-Aufbaustudium und war ein Jahr im Krankenhaus als ehrenamtliche Gesprächstherapeutin. Dann suchte der Landrat eine Patientenfürsprecherin für psychologisch Kranke und Seraphim hatte ihr nächstes Projekt gefunden. „Das war ein Fulltime-Job“, sagt sie. 2013 legte sie das Ehrenamt wieder ab, weil sie den Jakobsweg gehen wollte. Sechseinhalb Wochen war sie mit sich allein unterwegs. „Als ich mit dem Job aufgehört habe, hab ich erst gemerkt, was für eine Last von meinen Schultern genommen wird.“

Langweilig wird ihr aber auch heute nicht so schnell, Seraphim hat immer noch eine Menge Ehrenämter inne: Sie ist im Beirat für Menschen mit Behinderungen, im Stadtseniorenrat, bei den Nachtwanderern in Wasseralfingen, im Kreisfrauenrat, im Aalener Frauennetzwerk und bei der Bahnhofsmission. Warum? „Das ist mir in die Wiege gelegt worden – diese Empathie für andere.“ Sie setze sich gerne für ihre Stadt ein: „Ich bin eine Aalenerin.“ Und wenn sie gerade keine Menschen rettet, macht Seraphim gerne interessante Urlaube, geht Segeln, macht Schlittentouren mit Hunden. Erst an Silvester sei sie in Venedig gewesen und in die kalte Adria gesprungen. „Ich genieße mein Leben, ich kann´s zum Glück noch.“