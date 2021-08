Eine echte Herausforderung für die Experten der Lüfte

Im französischen Montlucon ist derzeit die Weltelite im Segelflugsport am Start. In drei Klassen. Der Club-, Standard- und Rennklasse (FAI 15m- Klasse) Der Aalener Steffen Schwarzer ist mit seinem Teampartner David Bauder in dieser Klasse am Start.

Gerade in dieser 15m-Klasse fliegt die komplette Weltelite. Der polnische Dauerweltmeister Sebastian Kawa, der Italiener Riccardo Brigliadori und der Franzose Laurent Aboulin. Die Meisterschaft im französischen Mittelland ist geprägt von sehr schwierigen Wetterbedingungen. Hitze, Blauthermik, starker Wind und schlechte Sicht sind für die Piloten eine Herausforderung. Nach vier Wertungsflügen liegt der aus Aalen-Ebnat stammende Schwarzer auf dem zwölften Platz. David Bauder ist Achter. Noch bis zum 20. August kämpfen die beiden mit insgesamt 95 Piloten aus der ganzen Welt um den WM-Titel.

Uli Mildenberger aus Gerstetten, ebenfalls Luftsportring-Mitglied ist der Rückholer von Steffen Schwarzer. Der aus Giengen/Brenz stammende Bernd Schmid ist der Team-Käpten der deutschen Segelflug Nationalmannschaft. Er ist ebenfalls im LSR-Aalen aktiv.