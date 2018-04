Eine digitale Agenda für Ostwürttemberg

In ihrer Auswärtssitzung bei der Richter Lighting Technologies GmbH in Heubach hat die IHK-Vollversammlung zahlreiche Personalentscheidungen getroffen. Diese reichten von Nachwahlen in Ausschüsse über Nachrücken in die Vollversammlung bis zur teilweisen Neubesetzung des Präsidiums. Daneben standen die Digitale Agenda für Ostwürttemberg und die mittelfristige Wirtschaftsplanung der IHK für den Zeitraum 2019 bis 2021 sowie das regionale Talent- und Start-up-Event „Make Ostwürttemberg“ auf der Tagesordnung.

IHK-Präsident Markus Maier äußerte, dass Konjunktur und Arbeitsmarkt gleichermaßen unter Starkstrom stünden. Auch auf dem Arbeitsmarkt herrsche besondere Hochspannung, so Präsident Maier. Die Situation auf dem Fachkräftemarkt in der Region und ebenso die Frage, wie die Wirtschaft künftig noch mehr Beschäftigte von außerhalb für die Unternehmen rekrutieren könne, bereiteten zunehmend und immer dringlicher Sorge. Auch deshalb liege ein Fokus der Vollversammlungssitzung auf den Themen Digitalisierung, junge Talente sowie Kooperations- und Netzwerkmöglichkeiten für etablierte Unternehmen mit jungen Gründern.

Schaller und Steck gewählt

IHK-Präsident Maier erläuterte, dass das Präsidium insgesamt zwei Zuwahlen in die Vollversammlung für notwendig erachte. Denn nach dem Ausscheiden von Hubert Lienhard, bis April 2018 Vorsitzender der Geschäftsführung der Voith GmbH & Co. KGaA, ist ein für die Raumschaft Heidenheim ebenso prägendes wie umsatzstarkes Unternehmen nicht mehr in der Vollversammlung vertreten. Auch der hohen Bedeutung des Kreditgewerbes sei nach Ausscheiden von Carl Trinkl, ehemals Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, in der Vollversammlung nicht mehr entsprochen. Um diese Gewerbezweige entsprechend ihrer wirtschaftlichen Bedeutung wieder angemessen zu repräsentieren und, um die Spiegelbildlichkeit des Gremiums zu erhalten, hat das Präsidium daher einstimmig je eine Zuwahl für die Wahlgruppe Industrie im Wahlbezirk Heidenheim sowie eine Zuwahl in der Wahlgruppe Banken/Versicherungen durchzuführen. Die Vollversammlung wählte einstimmig Stephan Schaller, Vorsitzender der Geschäftsführung der Voith GmbH & Co. KGaA, beziehungsweise Dieter Steck, Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Heidenheim, in die Vollversammlung zu.

Auch wurden Nachwahlen in das IHK-Präsidium durchgeführt. Nachdem dieses Gremium künftig mit sechs statt bisher fünf Vizepräsidenten zu besetzen ist, waren drei Nominierungen notwendig. Dem einstimmigen Beschluss des Präsidiums entsprechend wurden Ulrich Betzold, Geschäftsführer der Arnulf Betzold GmbH, Ellwangen; Rudi Feil, Geschäftsführer der Geo Data Gesellschaft für geographische Datenverarbeitung mbH, Westhausen; und Voith-Chef Stephan Schaller in das Präsidium gewählt.

Im Juli 2016 besuchte eine Delegation aus Ostwürttemberg EU-Kommissar Günther Oettinger bei der Europäischen Kommission. Ziel war es, die Digitale Agenda der EU vor Ort kennenzulernen, um daraus Schlüsse für die Region abzuleiten.

Markus Schmid, Leiter des IHK-Geschäftsfeld Gründung und Förderung, informierte über die „Make Ostwürttemberg“. Unter den Schlagworten „Zukunft. Digitalität. Trends“ veranstaltet die Stadt Heidenheim gemeinsam mit vielen regionalen Partnern und der IHK dieses neue Format. Am 22. und 23. September 2018 wird Heidenheim zum Treffpunkt der Maker-Szene Süddeutschlands.