Eine Derby-Pleite zum Abschluss

Am vergangenen Wochenende hat der Sportverein Ebnat seine Sporttage veranstaltet. Zum Auftakt ist am Freitag ein AH-Turnier mit acht Mannschaften ausgetragen worden. Die Platzierungen: 1. DJK Wasseralfingen, 2. FV08 Unterkochen, 3. Göppinger SV und 4. SGM Oberkochen/Königsbronn. Als Organisatoren dieses Turniers zeichneten sich Andreas Singer und Ralf Grafl aus.

Am Samstagmorgen begannen die F-Junioren mit ihren Spielen. Insgesamt nahmen zehn Mannschaften teil. Parallel zu den Spielen auf dem Sportplatz fand unter Leitung von Jürgen Kamrad ein „Trail-Run“ durch die Wälder rund um Ebnat statt. Am Samstagnachmittag waren die E-Jugendlichen dran, doch hier hat Corona mal wieder zugeschlagen und von sieben gemeldeten Mannschaften konnten kurzfristig nur vier Teams antreten. Die Turnierleitung, Jugendleiter Fabian Amerein, stellte die Spielpläne komplett um und die Mannschaften hatten trotzdem ihren Spaß, es kamen auch hier alle auf ihre Kosten. Abends fand der sogenannte Elfer-Cup statt, ein Turnier mit 28 Mannschaften. Es gewann die Mannschaft „Turnierleitung gibt einen aus“ vor NK Croatia Aalen II, gefolgt von „FC 40 Jahre die Flippers“ und „Meister Kreisliga B IV. Es nahmen auch vier Frauenmannschaften am Turnier teil, da hatte die Mannschaft „Ich misch mein Bier nicht mit Sprite“ gewonnen. Der Sonntagmorgen stand ganz im Zeichen des Bambini Fußballs. Neun Bambini Teams gingen dabei auf Torejagd.

Der Sonntagnachmittag stand ganz im Zeichen des Breitensports. Den Auftakt machte die Kunstturn-Abteilung, die 31 Kinder und Jugendliche zeigten eine phantastische Darbietung mit Salto und gekonnten Übungen und Sprüngen. Danach zeigten die Tanzgruppen ihr Können, Eltern-Kind-Turnen, Mini und Happy Dancer, Türkise und Lila Garde wurden für ihre Darbietungen von den zahlreichen Zuschauern mit Applaus belohnt.

Den Schlusspunkt der Sporttage auf der Anlage in Ebnat setzten die Aktiven Fußballer Herren, die sich in einem Spiel gegen den Bezirksliga-Absteiger SSV Aalen mit 3:5 geschlagen geben mussten.