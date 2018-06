Eine Band, die den klassischen Bluesrock lebt

Hazy & the Babydolls stehen nach kurzer oder – je nachdem – langer Pause wieder im QLTourRaum Übelmesser in Heubach auf der Bühne: am Samstag, 9. Juni, ab 21 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Diese Band spielt nicht nur den klassischen Bluesrock, sie lebt ihn auch. Hazy & the Babydolls existieren seit rund 20 Jahren und sind weit über ihre Region hinaus bekannt, auch unter anderem als Vorgruppe von Manfred Mann oder Roger Chapman. Ihr Repertoire besteht aus aufwändig ausgewählten Songs bekannter und weniger bekannter Größen der Blues-, Rock- und Jazzszene wie etwa Kenny Wayne Shepperd, Dr. John, Jimi Hendrix, John Mayall, Eric Clapton oder Peter Green. Die Interpretationen sind geprägt durch stilistische Authentizität und individuelle Präsenz. Hazy & the Babydolls gehören zu den Bluesbands, die in der Lage sind, die musikalische Symbiose zwischen Musiker und Bluesfeeling erlebbar werden zu lassen.