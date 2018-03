Eine Allianz für das Niederwild

Jens Mück von der Wildforschungsstelle Aulendorf hat im Um-Welthaus Aalen über den Schwund von Rückzugsräumen für das Niederwild gesprochen. Unter anderem stellte er Lösungsansätze vor.

Die „Allianz für Niederwild“ ist ein Bündnis von Jägern, Naturschützern wie dem BUND und dem Nabu, sowie Kommunen, Landwirten, Grundeigentümern, Behörden und Forschungseinrichtungen im Land. „Die Allianz will Offenlandarten durch Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und Lebensräume fördern“, sagte Mück. „Die für diese Lebensräume charakterisierenden Arten Feldhase, Rebhuhn und Fasan bilden für das Projekt die Leitarten. Sie stehen stellvertretend für den starken Rückgang vieler Arten des Offenlandes“, so Mück weiter, der mit wissenschaftlichen Untersuchungen zeigte den drastischen Rückgang dieser Leitarten aufzeigte, wobei einerseits noch geringe, andererseits so gut wie keine Populationen in Baden-Württemberg festzustellen sind.

Ein Grund für diesen Artenrückgang sei vor allem der Verlust von Rückzugsräumen durch tief greifende veränderte Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft. Technischer Fortschritt, Globalisierung der Märkte und gestiegene Ansprüche beim Lebensstandard und im Verbraucherverhalten würden unter anderem eine Effizienzsteigerung der Bewirtschaftung erzwingen. „Eine kleinparzellierte, extensiv ausgerichtete Landwirtschaft, wie sie bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts üblich war, gehört der Vergangenheit an. Die veränderten Rahmenbedingungen erfordern neue Ansätze für den Schutz von sensiblen Offenlandarten und deren Lebensräume“, so Mück.

Dann erläuterte Jens Mück die konkreten Maßnahmen und Lösungen des Gemeinschaftsprojekts: Anfang 2018 erscheint ein sogenanntes Beratungshandbuch für die Akteure der Allianz, das Maßnahmen zum Schutz von Feldhase und Rebhuhn enthält und sowohl die praktische als auch die behördliche Umsetzung und Fördermöglichkeiten aufzeigt. Zudem werden in Modellregionen neue Maßnahmen wie Precision Farming (beispielsweise satellitengesteuerte Düngung) auf ihre Praxistauglichkeit erprobt. Im weiteren Projektverlauf sollen vier Modellregionen im Land etabliert werden.