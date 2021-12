Sexualstraftat bei den Limes-Thermen: Polizei fahndet nach den Tätern

Eine Sexualstraftat hat sich am Donnerstagabend im Bereich der Parkplätze am Osterbucher Platz bei den Limes Thermen ereignet. In der Folge fahndete die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen nach zwei tatverdächtigen Männern. Zeitweise war auch ein Polizeihubschrauber in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden

Die Sexualstraftat gegen eine 27 Jahre alten Frau ereignete sich laut Polizei am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr. Die mutmaßlichen beiden Täter werden wie folgt beschrieben: beide dunkler Teint, etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, einer wird als schlank, der andere als eher kräftig beschrieben, beide hatten kurze lockige Haare und trugen dunkle Kleidung.

Die beiden Männer entfernten sich nach der Tat zu Fuß in Richtung Osterbucher Steige beziehungsweise Stadtgebiet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die beschriebenen Männer: Fielen diese am Abend vor der genannten Tatzeit im Bereich der Limes Thermen oder des dortigen Hotels auf? Fielen die beiden nach der Tatzeit irgendwo auf? Hinweise werden vom Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen unter Telefon 07361/5800 entgegengenommen.