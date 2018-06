Eine Ära endet: Letzte Sitzung des Parochieausschusses

Die Mitglieder der Parochie Stadtkirche haben sich zu ihrer letzten Sitzung im Gemeinderaum in der Westpreußenstraße 21 getroffen. Der Abend stand im Zeichen des Abschiedes. Denn mit der Aufgabe der Markuskirche und der Martinskirche wird auch der Gemeinderaum in der Westpreußenstraße an die städtische Wohnbau verkauft. Zugleich war es die letzte Sitzung des Parochieausschusses. Pfarrer Bernhard Richter gab einen Rückblick auf die Anfänge im Jahre 2002 und dankte allen, die im Parochieausschuss tätig waren.

Besonders dankte er Sabine Weinbrenner für ihre Hausmeistertätigkeiten im Gemeinderaum und Almut Braasch für die Protokolle der Sitzungen. Auch an den im letzten Jahr verstorbenen Peter Buchholz wurde gedacht. Dekan Ralf Drescher würdigte die Arbeit der Parochie und sprach von einer Ära, die zu Ende geht, aber auch von einer neuen Ära, die nun beginnt und mit dem gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag, 1. Juli, um 10 Uhr in der Stadtkirche eingeläutet wird.

Unser Bild zeigt Pfarrer Richter (links) und die geehrten Parochieausschussmitglieder bei ihrer letzten Sitzung vor dem Gemeinderaum Westpreußenstraße. Foto: Thomas Siedler