Zwischen Sonntag und Mittwoch haben Unbekannte offenbar versucht, die Türe eines Wohnhauses in der Härtsfeldstraße aufzubrechen. Da die Türe standhielt, mussten die Täter unverrichteter Dinge wieder abziehen. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Ebenfalls am Mittwoch erstattete ein Mann Anzeige wegen eines Einbruchs in seine Werkstatt in der Ortsstraße. Aus der Werkstatt wurden wohl mehrere Maschinen entwendet.

Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 / 5240 entgegen.