Einbrüche in Fahrschule und Friseurgeschäft

Über ein Fenster sind Unbekannte am Sonntag in die Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Gartenstraße eingedrungen. Hier öffneten sie verschlossene Türen, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten vorgefundenes Bargeld.

Zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr und Montagvormittag, 9 Uhr stiegen Unbekannte über ein aufgehebeltes Fenster in ein Friseurgeschäft in der Roßstraße ein. Hier begaben sie sich zum Kassenbereich, wo sie die Kassenschublade mit dem Schlüssel, den sie gefunden hatten, öffneten und die komplette Kasseneinlage mit Münzgeld entwendeten. Im Anschluss öffneten sie ebenfalls mit einem Schlüssel eine Schublade, in der sich eine Geldmappe befand. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.