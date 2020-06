Am frühen Freitagmorgen haben zwei maskierte Täter versucht, in Geschäfte in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt einzudringen. Ein Zeuge beobachtete gegen 1 Uhr, wie sich zwei Personen an einem Café in der Vorderen Schmiedgasse zu schaffen machten, und verständigte die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass das Oberlicht der Glastür des Cafés eingeschlagen war. Außerdem war eine Fensterscheibe einer benachbarten Bäckerei eingeschlagen. Die beiden unbekannten Täter hatten dunkle Haare und trugen weiße Masken. Sie waren mit Kapuzenpullovern bekleidet. Einer der beiden Täter trug einen schwarzen Kapuzenpulli, der anderen einen beige-oliven. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07171 / 3580.