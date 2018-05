Im April hat es in Schwäbisch Gmünd eine Serie von Einbrüchen in Gaststätten und Firmen gegeben. Die Ermittler ordnen der Serie bisher acht Taten mit Diebesgut in Höhe von etwa 10 000 Euro zu. Jetzt konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen.

Nachdem ein Verdächtiger bei einer der Taten durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, ergab sich ein Verdacht gegen einen 39-jährigen Mann aus Schwäbisch Gmünd. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen und mit Beschluss des Amtsgerichts Ellwangen wurde die Wohnung Mannes dann Ende April durchsucht. Hierbei konnten umfangreiche Beweismittel sowie Einbruchswerkzeug und Diebesgut aufgefunden werden. Gegen den Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Ellwangen ein Haftbefehl erwirkt. Der Beschuldigte befindet sich seit Ende April in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere wegen weiterer Taten und etwaiger Tatbeteiligter, dauern derzeit an.