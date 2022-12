Einbruchserie in Bartholomä: Aber die Täter scheitern

Bartholomä ist von einer ganzen Einbruchserie heimgesucht worden. Zunächst meldete die Polizei am Mittwoch einen Einbruch in eine Gaststätte in der Hauptstraße. Im Verlauf des Tages kamen weitere Versuche dazu.

So verschafften sich Unbekannte am Dienstagnachmittag zwischen 17 Uhr und Mittwochmorgen um 8.45 Uhr Zutritt in den Personalbereich einer Gaststätte im Helmut-Ginzkey-Weg, wo sie versuchten, einen Wandtresor aufzubrechen. Die Täter verursachten einen Schaden von rund 800 Euro.

Ebenfalls zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchten Unbekannte die Eingangstür der evangelischen Kirche aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Bei dem Einbruchsversuch entstand nur geringer Sachschaden. Und dann versuchten Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch das Fenster der Grundschule in der Straße „Marktwiese“ aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, gingen die Täter zur Gemeindebücherei und versuchten dort – ebenfalls erfolglos – die Tür zum Sekretariat aufzubrechen. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden von rund 1500 Euro.

Hinweise zu allen Einbruchsdelikten nimmt der Polizeiposten Heubach, Telefon 07173/8776, entgegen.