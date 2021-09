Einbruchschutz: Informationsfahrzeug der Polizei ist untwegs

In dieser Woche möchte das Polizeipräsidium Aalen auf die Gefahren der dunklen Jahreszeit hinweisen und die Bevölkerung zum Thema Einbruchschutz sensibilisieren. Unterstützung gibt es dabei durch das Informationsfahrzeug der Polizei, das in dieser Woche mehrfach zur Verfügung steht. Hier können sich die Bürger wichtige Informationen zum Thema Einbruchschutz abholen und sich über eine Nachrüstung ihres Eigenheimes informieren.

Unter anderem macht das Informationsfahrzeug der Polizei am Samstag, 18. September in Hüttlingen Halt und steht von 10 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Maschinenrings Ostalb in der Straubenmühle. Am Sonntag, 19. September, findet in Abtsgmünd der Tag der offenen Tür des Rettungszentrums im Gewerbegebiet Osteren statt. Im Zuge dessen wird auch dort das Informationsfahrzeug zwischen 11 und 17 Uhr zugegen sein.