Einbruch: Motorräder gestohlen

In der Nacht zum Montag ist in das Gebäude einer Autoverwertung in Michelfeld eingebrochen worden. Die unbekannten Täter haben drei Motorräder, eine Rüttelplatte und ein Schweißgerät im Gesamtwert von circa 22 000 Euro entwendet. Die Täter hatten hierzu das Tor zum Gebäude aufgebrochen. Zum Abtransport hatten die Täter vermutlich ein Auto mit Anhänger verwendet.

Bei den Motorrädern handelt es sich um - ein Motorrad, BMW, GS, mit dem amtlichen Kennzeichen: SHA-V 90 - ein Motorrad, BMW, 650 X Country, Farbe gelb, amtliches Kennzeichen SHA-UP 2 sowie ein Motorrad Honda, XL 250, näheres bislang nicht bekannt.

Die Polizei fragt: Wer hat ein verdächtigtes Fahrzeug mit Anhänger gesehen, das mit der Tat in Verbindung stehen könnte? Wer kann Hinweise zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben oder wo wurden die Fahrzeuge nach dem Diebstahl gesehen oder angeboten?