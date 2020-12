Einbruch ins Berufsschulzentrum

Am Mittwochmorgen wurde in der Steinbeisstraße Aalen in die dortige Berufsschule eingebrochen. Die Einbrecher schlugen zum Einsteigen eine Fensterscheibe zum Sekretariat des Gebäudekomplexes C ein. Von dort wurde nach bisherigen Feststellungen eine vorgefundene PC-Anlage entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen, das gegen 5 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.