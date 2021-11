Einbruch in Bankfiliale: Täter sprengen Geldautomaten

Zwei Diebe sind am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr in die Räumlichkeiten einer Bankfiliale in der Ebnater Hauptstraße eingedrungen und haben den dortigen Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Audi Kombi, älteres Modell in Richtung Ortsmitte Ebnat. Es gibt Hinweise auf das Teilkennzeichen GD-T? ????.

Über die Höhe des Diebesgutes liegen derzeit noch keine näheren Erkenntnisse vor. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese sucht dringend nach Hinweisen auf den dunklen Audi Kombi GD-T? ????. Wo fiel das Fahrzeug und die Insassen vor oder nach der Tat auf? Wurden die Kennzeichen womöglich entwendet?