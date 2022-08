Einbrecher wird bei Tat gestört und flüchtet.

Bei dem Versuch in einen Baucontainer in der Hugo-Theurer-Straße einzubrechen, ist am Mittwoch der Einbrecher gestört worden.

Der bislang Unbekannte versuchte gegen 3.45 Uhr die Tür des Baucontainers aufzuhebeln. Durch einen Mitarbeiter, der zur gleichen Zeit zu dem Container wollte, wurde der Dieb jedoch gestört. Infolgedessen flüchtete der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann, der dunkel bekleidet war, eine Basecap trug und einen schwarzen Rucksack sowie ein Brecheisen dabei hatte mit seinem offensichtlich zuvor bereitgestellten Fahrrad.