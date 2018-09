Einbrecher verletzten Bewohner

Ein 20 Jahre alter Bewohner ist am frühen Sonntagmorgen durch drei Einbrecher überrascht worden. Diese drangen gegen 4.15 Uhr gewaltsam in die Wohnung des Mannes in der Hofackerstraße ein. Während dieser von zwei Tätern in Schach gehalten und dabei auch leicht verletzt wurde, durchsuchte der dritte verschiedene Behältnisse und entwendete Bargeld und ein älteres Laptop. Danach flüchtetendie Täter in unbekannte Richtung.

Es liegt folgende Beschreibung vor: erster Täter: etwa 1,90 Meter groß, kräftige Statur, dunkler Teint, tarnfarbene Jacke, helles Kopftuch; zweiter Täter: etwas kleiner, schlanke Statur, dunkel gekleidet; dritter Täter: etwa 1,60 Meter groß, dunkel gekleidet