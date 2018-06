In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Einbrecher über den Zaun auf das Freibadgelände in der Badgasse in Unterombach gelangt. Dort hebelte er die Türe zum Kassenraum auf. Im Inneren brach er zwei weitere Türen auf und durchsuchte verschiedene Behältnisse. Nach den bisherigen Erhebungen verließ der Täter das Gebäude ohne Beute, ließ jedoch einen Schaden von einigen hundert Euro zurück.